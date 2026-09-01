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Este martes se cumplen cuatro años del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1° de septiembre de 2022 frente al domicilio de la entonces vicepresidenta, en el barrio porteño de Recoleta. El hecho, que conmocionó al país, quedó registrado como uno de los episodios de violencia política más graves de las últimas décadas de la democracia argentina.

Aquella noche, Fernando Sabag Montiel se acercó a Cristina Kirchner entre la multitud que se había congregado en las inmediaciones de su departamento y apuntó directamente contra ella con una pistola Bersa calibre 32. El arma fue accionada, pero el disparo no se produjo.

La investigación judicial avanzó sobre el denominado grupo de “Los Copitos”, integrado por Sabag Montiel, su entonces pareja Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quien había sido identificado como referente del grupo que vendía copos de azúcar en las inmediaciones de la casa de la exmandataria.

El arma de Sabag Montiel apuntando a la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el proceso, la Justicia buscó determinar no sólo quién había ejecutado el ataque, sino también el grado de participación que tuvieron quienes rodeaban al autor material.

El fallo que llegó tres años después

El Tribunal Oral Federal N° 6 dictó sentencia en octubre de 2025 y condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Además, fue condenado por la portación ilegal de un arma de guerra.

La tapa de La Opinión Austral del 2 de septiembre del 2022.

La pena fue unificada con otra condena que ya pesaba sobre Sabag Montiel, por lo que la pena total quedó establecida en 14 años de prisión.

Por su parte, Brenda Uliarte recibió una condena de 8 años de prisión como partícipe necesaria del intento de asesinato. La pena fue posteriormente unificada con una condena previa por falsificación de DNI, alcanzando los 8 años y 2 meses.

En cambio, Nicolás Carrizo fue absuelto. El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Fornari, Sabrina Namer y Adrián Grünberg, adoptó la decisión de manera unánime.

Brenda Uliarte recibió 8 años de cárcel, mientras que Sabag Montiel 14, porque se unificaron dos penas.

El fallo también rechazó los planteos de las defensas que buscaban declarar la inimputabilidad de Sabag Montiel y la incapacidad mental sobreviniente de Uliarte. A su vez, el tribunal descartó los agravantes de alevosía y violencia de género política solicitados por la fiscalía.

Un aniversario atravesado por la memoria

A cuatro años del ataque, el atentado permanece como un episodio que marcó un punto de inflexión en la política argentina. En su momento, dirigentes de distintos sectores expresaron su preocupación por la gravedad institucional del hecho, mientras que desde el kirchnerismo se reclamó que la investigación alcanzara a todos los responsables.

El paso del tiempo y el avance del expediente llevaron finalmente a un juicio oral que concluyó con las condenas de Sabag Montiel y Uliarte y la absolución de Carrizo.

Así, cuatro años después de aquella noche de septiembre, el atentado contra Cristina Kirchner continúa formando parte de la memoria política reciente de la Argentina y de una causa judicial que, con el fallo de 2025, estableció responsabilidades penales para dos de los acusados.