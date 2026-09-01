Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina abrió una página inevitablemente emotiva para el fútbol argentino. Después de una trayectoria marcada por títulos, récords, frustraciones y una consagración mundial que terminó de coronar su carrera con la Albiceleste, el capitán decidió cerrar su ciclo con la camiseta nacional.

Uno de los hombres que puede hablar con mayor autoridad sobre los primeros pasos de Messi en la Selección es Francisco “Pancho” Ferraro. El entrenador estuvo al frente del seleccionado argentino Sub-20 que conquistó el Mundial de 2005, el primer título mundial juvenil de Messi, y mantuvo desde entonces un vínculo especial con aquel joven futbolista que años después se convertiría en una de las máximas figuras de la historia.

En diálogo con LU12 AM680, Ferraro se refirió a la decisión del rosarino y destacó, por encima de cualquier estadística, todo lo que Messi le dejó al fútbol argentino.

“Uno llega a la conclusión de decir: dijo basta. Y sobre todo después de haber hablado con toda su familia, haber consultado y haberle dicho lo que él sentía, tomó esta decisión”, explicó el entrenador.

Ferraro eligió el agradecimiento como principal mensaje para el capitán argentino: “Lo único que uno puede decir, por lo menos particularmente, personalmente, es agradecer todo lo que nos dio y que donde esté y donde siga jugando en Miami, sea feliz y todo lo que realice lo haga como siempre”.

Del Messi juvenil al líder de una generación

Ferraro tuvo la posibilidad de conocer y conducir a Messi cuando todavía era un juvenil. En aquel Mundial Sub-20 de 2005, el futbolista rosarino comenzó a escribir una historia que se extendería durante más de dos décadas con la Selección.

Con el paso de los años, aquella joven promesa se convirtió en capitán, referente y símbolo de la Albiceleste. Para Ferraro, una de las claves de esa transformación fue la enorme capacidad de Messi para proponerse objetivos y alcanzarlos.

“Él se propone algo y lo consigue”, afirmó.

Y agregó: “Nos deja en la Selección, pero nos deja el recuerdo de todo lo que hizo a través de todo el fútbol suyo, de cuando era joven, de cómo siguió tantos años siendo el número uno del mundo”.

Para el histórico entrenador, además, Messi trascendió largamente la dimensión deportiva. “Yo digo que es el embajador nuestro en el mundo, como jugador, como persona, como ejemplo, como padre, como hijo, para la juventud”, sostuvo.

El jugador que terminó uniendo a los argentinos

El recorrido de Messi con la Selección no estuvo exento de cuestionamientos. Durante años, el futbolista fue blanco de críticas luego de las finales perdidas y de una etapa en la que muchos argentinos le reclamaban no poder trasladar a la Albiceleste el mismo éxito que había conseguido en Europa.

Ferraro destacó especialmente la capacidad que tuvo Messi para revertir aquella percepción y terminar convirtiéndose en un factor de unión para un país históricamente atravesado por las divisiones.

La consagración en la Copa América, la posterior conquista de la Copa del Mundo y los títulos que llegaron después modificaron para siempre la relación entre Messi y los hinchas argentinos.

Para Ferraro, esa transformación también fue producto de la personalidad y de la mentalidad del futbolista.

“Terminó prácticamente uniendo a toda la Argentina, una cosa tan extraña y tan difícil para este país, porque vivimos de divisiones”, fue la reflexión realizada durante la entrevista con LU12 AM680.

El futuro de Messi: cerca de la Selección, aunque desde otro lugar

Consultado sobre qué imagina para el futuro del astro argentino una vez alejado del seleccionado, Ferraro consideró que Messi todavía puede tener un papel importante dentro de la estructura de la Selección, aunque ya no como futbolista.

“Me gustaría realmente que cuando deje eso y esté en Barcelona o se quede en Miami, siga ligado a la Selección nuestra”, manifestó.

Su deseo es que Messi pueda regresar a la Argentina y transmitirles su experiencia a las nuevas generaciones.

“No como técnico, pero sí que venga acá a su casa, que es el predio suyo, y que dé una charla, una sugerencia, un consejo a un cuerpo técnico de la Selección mayor”, planteó Ferraro.

También imaginó al capitán hablando con los juveniles: “Que le hable a esos jugadores, que le hable también a los juveniles, que están haciendo un gran trabajo hoy y hace años ya con Placente y su cuerpo técnico”.

Para Ferraro, el valor de Messi no estaría únicamente en sus conocimientos futbolísticos. “Esas palabras de él son muy necesarias, no solamente de fútbol, sino de vida, de sacrificio, de lo que es llegar a ser jugador de primera y de elite”, explicó.

Messi y Maradona, dos argentinos irrepetibles

Ferraro también trazó un paralelo entre Messi y Diego Armando Maradona, los dos grandes íconos del fútbol argentino de las últimas décadas.

Lejos de plantear una comparación, el entrenador consideró que Argentina debe sentirse orgullosa de haber tenido a ambos.

“Tenemos que ser tremendamente orgullosos y con el tiempo, con el tiempo, Dios quiera que pueda aparecer alguno de ellos”, expresó al ser consultado sobre la posibilidad de que surja un nuevo futbolista de esa magnitud.

Para Ferraro, la aparición de jugadores como Maradona y Messi representa un fenómeno extraordinario, aunque mantiene la esperanza de que el fútbol argentino vuelva a producir una figura de semejante dimensión.

“Diosito siempre nos tira una manito”, resumió con una sonrisa al hablar del talento que históricamente surgió en el país.

El reconocimiento a Scaloni y a una Selección que hizo historia

Durante la entrevista, Ferraro también tuvo palabras de reconocimiento para Lionel Scaloni y su cuerpo técnico, responsables de conducir a la Selección durante una de las etapas más exitosas de su historia.

“Yo soy un admirador de Leo y de Scaloni, del cuerpo técnico, esa Selección que la fue armando”, señaló.

El entrenador destacó especialmente el trabajo de búsqueda y renovación realizado durante estos años: “Están trabajando permanentemente en Europa, buscando aquel jugador que a veces ni lo conocemos, de dónde viene, dónde está, y ellos sí, pero porque es trabajo”.

Para Ferraro, el desafío que viene será importante: construir una Selección competitiva sin la presencia de Messi, aunque considera que Scaloni todavía tiene herramientas para hacerlo.

“Es joven, tiene un gran cuerpo técnico”, afirmó, y remarcó que la decisión de continuar al frente del equipo dependerá fundamentalmente del propio entrenador y de su entorno familiar.

El factor Jorge Messi

Ferraro también se refirió a un aspecto personal que, a su entender, pudo haber influido en la decisión del capitán: la muerte de su padre, Jorge Messi.

El entrenador recordó el esfuerzo que realizó Lionel durante el Mundial mientras atravesaba la enfermedad de su padre.

“Él sabía, también tenemos que decir eso, el campeonato que jugó sabiendo la enfermedad del padre, sabiendo cómo estaba, la gravedad que tenía, y en cada partido dejar todo lo que hizo”, recordó.

Para Ferraro, la relación entre Messi y su padre fue fundamental a lo largo de toda su carrera, especialmente durante los primeros años del futbolista en Barcelona.

“Yo pienso también que es una cosa que gravitó muchísimo en él, lo que fue el padre con él”, sostuvo.

De todos modos, Ferraro volvió a remarcar que la decisión pertenece exclusivamente a Messi y a su familia.

“En la familia es conversar, es decirle hasta acá llegué, vi todo y es muy tranquilo”, señaló.

“Gracias y te quiero mucho, Leo”

Al final de la entrevista con LU12 AM680, Ferraro dejó una frase que resume su mirada sobre el futbolista que conoció cuando apenas comenzaba a transitar su camino internacional.

“De mi parte decirle siempre gracias y te quiero mucho, Leo”.

Aquel entrenador que estuvo al frente de la Selección Sub-20 en 2005, cuando Messi levantó su primera Copa del Mundo, hoy observa cómo ese juvenil se despide del seleccionado después de haber alcanzado prácticamente todos los objetivos posibles.

Más de dos décadas después de aquel primer título, Ferraro no habló solamente del futbolista que dirigió. Habló también del hombre, del referente y del símbolo que Messi terminó construyendo para varias generaciones de argentinos.

Y frente al final de una era, eligió una sola palabra para definir lo que queda: gracias.