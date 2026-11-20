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Este jueves se estrenó en Amazon Prime el documental “El asesin0 de gatos: la causa A.S.C.O. (Adriel Santiago Caminos Ortega)”, una producción audiovisual que aborda el caso del hombre oriundo de Puerto San Julián, Santa Cruz, denunciado por torturar y matar al menos a 16 gatos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La noticia sobre el caso trascendió en mayo de este año y provocó una fuerte repercusión en todo el país. Caminos Ortega, de 27 años, fue señalado por distintas organizaciones y rescatistas por presuntos hechos de maltrato animal. Según la investigación, se hacia pasar por rescatista y amante de los animales para contactarse con distintas ONG y recibir gatos en adopción.

Las denuncias sostienen que, poco después de quedar bajo su cuidado, varios animales murieron en circunstancias sospechosas. El domicilio donde se habrían producido algunos de los hechos está ubicado en Maipú 872, en el barrio porteño de Recoleta, donde también se realizaron manifestaciones para exigir justicia.

Uno de los hechos denunciados que mayor conmoción generó tuvo lugar en el domicilio de una mujer que le había confiado el cuidado de su hijo de 10 años mientras asistía a un evento. Durante su ausencia, el acusado golpeó y asfixió al gato de la familia encerrandolo dentro de una bolsa, todo ante los ojos del menor. Al regresar, la mujer encontró al pequeño angustiado y al animal gravemente herido. Pese a que fue trasladado de urgencia a una veterinaria, el felino murió.

Tras la repercusión nacional de las denuncias, Caminos Ortega regresó a Santa Cruz. El pasado 13 de noviembre, la Policía Federal realizó un allanamiento en su vivienda de Puerto San Julián, en el marco de la causa judicial.

Durante el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos que podrían aportar elementos de prueba a la investigación. Además, el hombre fue formalmente imputado.

El documental recientemente estrenado está dirigido por David Basile y cuenta con la producción de Gise Gunther y el propio Basile. La propuesta reconstruye el caso y reúne testimonios vinculados con la denuncia y la búsqueda de justicia para los animales.

Desde el grupo rescatista Guardianes de Gatitos destacaron la importancia de la producción y señalaron que constituye “una herramienta poderosa para seguir visibilizando el caso y para lograr justicia”.

A través de una publicación, la organización también remarcó que el documental pone en discusión la necesidad de modificar y aumentar las penas contempladas en la Ley 14.346 de maltrato animal, vigente desde 1954, para que las sanciones sean acordes a la gravedad de los hechos.

“Luchemos por los animales en todos los ámbitos: en la calle, en la televisión, en los medios, en las fiscalías, en los juzgados y en los debates académicos. Porque ellos no tienen voz. Todos nosotros tenemos que ser su voz”, expresaron desde el grupo.

La producción puede encontrarse en Amazon Prime bajo el título “El asesin0 de gatos” y busca mantener vigente el reclamo de las organizaciones proteccionistas para que el caso avance y se haga justicia.