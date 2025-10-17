Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El torneo retoma la acción tras un debut que dejó nombres propios en lo más alto. En Mixta Gross, Agustín Paradelo ganó la apertura con 81 golpes, escoltado por Carlos Talay (83) y Javier Morales (89). En Neto 0–20,9, volvió a imponerse Agustín Paradelo con 70 neto, seguido por Carlos Talay (71). En Neto 21–54, el mejor fue Omar Becerra con 67 neto, por delante de Carlos Cortes y Juan Carlos Mancini (ambos 77). Con ese antecedente, la 2ª fecha llega con el leaderboard apretado y margen para sorpresas.

El clima luce favorable para el horario de juego: temperaturas entre 10° y 15°C desde las 06:00 a 12:00, en ascenso hasta 19°C cerca de las 17:00. El viento se prevé entre 12 y 21 km/h de ráfaga durante el día, con una baja a 10–15 km/h entre 12:00 y 18:00, escenario ideal para atacar banderas y sostener pars en los tramos más expuestos.

La Subcomisión de Torneos organizó salidas desde las 09:00 y convocó a socios, socias y jugadoras/es habituales. El club house volverá a ser punto de encuentro al cierre, con una propuesta gastronómica. Con cancha de 9 hoyos en formato ida y vuelta y tarjetas que ya mostraron regularidad en el estreno, la segunda cita pondrá a prueba la consistencia de los punteros y abrirá juego para quienes buscan trepar en el ranking anual.