Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mes de diciembre se realizará la segunda experiencia piloto de visitas nocturnas al área de pasarelas del glaciar Perito Moreno durante las noches de luna llena, según confirmó el Parque Nacional Los Glaciares.

La medida, dada a conocer por Ahora Calafate, se decidió tras los resultados que dejó la primera prueba, realizada entre el 3 y el 7 de noviembre, en la que turistas y residentes participaron de esta actividad organizada por el Parque Nacional.

Para esta nueva edición, el Parque estableció tres fechas habilitadas: 2, 3 y 4 de diciembre, con cupos limitados y requisitos específicos para los prestadores turísticos.

Los grupos tendrán un máximo de 24 pasajeros, acompañados por un guía habilitado que deberá portar chaleco refractario, radio VHF con las frecuencias del Parque cargadas, y un botiquín de primeros auxilios.

La misma fuente sostuvo que, como ocurrió en la primera experiencia, sólo podrán solicitar autorización las empresas habilitadas para operar visitas en las pasarelas.

Asimismo, cada prestador deberá presentar la solicitud antes del 28 de noviembre, indicando su número de disposición habilitante. Las empresas autorizadas deberán contar con una orden de servicio por duplicado, especificando el servicio “Luna Llena” e identificando a las personas residentes de El Calafate.

Los detalles

También se dio a conocer que los grupos tendrán un máximo de 24 pasajeros, acompañados por un guía habilitado que deberá portar chaleco refractario, radio VHF con las frecuencias del Parque cargadas, y un botiquín de primeros auxilios. Podrá asistirlo un ayudante también identificado con chaleco.

Esta es una de las modificaciones que se aplican debido a que en la primera experiencia hubo algunas complicaciones con identificar al guía en la oscuridad.

Cada visitante deberá llevar linterna personal y el Derecho de Acceso al Parque adquirido previamente e impreso, ya que no habrá venta presencial de tickets durante estas jornadas.

La prueba piloto se realizó el pasado 22 de octubre.

Otra de los cambios en esta segunda prueba piloto es el de los horarios, ya que en la primera debieron ser modificados sobre la marcha.

Los horarios autorizados serán los siguientes:

2 de diciembre: ingreso de 21:30 a 23:30 hs, permanencia hasta la 1:30 hs.

3 de diciembre: ingreso de 22:00 a 00:00 hs, permanencia hasta las 2:00 hs.

4 de diciembre: ingreso de 23:00 a 1:00 hs, permanencia hasta las 3:00 hs

El Parque recordó que, al tratarse de actividades fuera del horario habitual, los servicios de sanitarios, emergencias médicas y presencia de guardaparques serán reducidos, por lo que cada prestador deberá prever medidas de seguridad adicionales. También se remarca que está prohibido el consumo de alcohol en el área de pasarelas. (Fuente: Ahora Calafate).