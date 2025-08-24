Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del 77° aniversario de la creación de la Universidad Obrera Nacional, el decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Santa Cruz, Sebastián Puig, en una entrevista con La Opinión Austral durante el izamiento dominical, alzó su voz para defender la educación pública y denunciar la “destrucción del Estado” por parte del Gobierno nacional.

La participación en el tradicional acto cívico se dio en un contexto de un marcado plan de lucha de las 57 universidades del país en demanda de un mayor financiamiento de la educación pública superior, reclamo que deberá resolver el Congreso de la Nación. Mientras tanto, habrá huelgas de 48 horas en un plan de lucha que se sostendrá por las próximas semanas.

La comunidad de la UTN recordó la creación de la UON. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Puig, acompañado por docentes, no docentes, estudiantes y graduados, destacó que la universidad es parte de una lucha colectiva de los claustros, gremios y sindicatos, que ha logrado que “todas las federaciones, todos los sindicatos, todo quien apoya se junten”.

El decano explicó que la movilización de la comunidad universitaria busca “visibilizar” los problemas que atraviesa la educación superior de Argentina, que, de lo contrario, “queda encerrado bajo sus puertas y la verdad que lo que pasa tiene que ver con la transformación de lo cotidiano”.

Sostuvo que lo que sucede en la universidad “tiene que ver con las transformaciones de lo cotidiano, de la vida y de que sirva también para acompañar lo social”.

Puig denunció que los salarios de los universitarios “están por el 100% de sueldo de bajo” del costo de vida, siendo “el empleo público que menos aumento tuvo desde diciembre del 23 a la fecha“.

Sebastián Puig, decano de la UTN Santa Cruz. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Puig apuntó contra la política del gobierno nacional. “Este Gobierno nacional logró que todas las federaciones se junten, desde la UTN somos respetuosos a los reclamos y las luchas. Visibilizamos los reclamos”.

“Lo único que sí es cierto es la destrucción del Estado, que realmente lo están destruyendo, no están solucionando nada“, afirmó.

El decano criticó la “perversión” de un gobierno que aplica un “equilibrio fiscal cero es para aplicárselo para los jubilados, para el Hospital Garrahan“, mientras “bajan retenciones” o para los problemas que se destaparon con la falta de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se recuerda que en la última semana surgieron audios donde se escucha una presunta trama de corrupción que salpica a la hermana del presidente Karina Milei por una suma de USD 800.000 mensuales.

Para Puig, la situación actual ya no tiene justificación. “Quienes votaron pensando que iban a sacar una supuesta casta, quienes votaron lo que les dijeron, es un tema que cada uno lo va a revisar”, dijo, pero advirtió que “ahora estamos ante una cuestión que ya no hay nada para justificar. Es decir, la perversión que vemos es injustificable“.

FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Esto no es solo por las universidades, de nada sirve si los jubilados no tienen aumento, si cierran Vialidad Nacional, si los alumnos no tienen un colectivo para transformarse o los trabajadores no llegan a fin de mes y no pueden comer”, detalló.

Apoyo a los estudiantes

A pesar de las dificultades, aseguró que la UTN Santa Cruz seguirá trabajando para que el impacto en los estudiantes sea “lo menor posible“. “Les damos las herramientas a nuestros estudiantes para que, sobre todo, los que van terminando tengan las herramientas necesarias para desenvolverse después”, explicó.

El decano enfatizó que la universidad continuará acompañando la lucha de todos los sectores afectados por el ajuste, desde los jubilados y discapacitados hasta el INTA, el INTI y Vialidad Nacional, denunciando actos como el “de echar a la gente de vialidad mientras estaban rechazando el decreto“.

Para Puig, lo que está en juego es la propia “red que se ha roto” en la sociedad. El decano concluyó su intervención con un mensaje contundente: “Si cuesta girones va a costar girones”, y destacó que no sobran universidades en Argentina, “sino que faltan todavía”.