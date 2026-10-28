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Los senadores Ana Marks, Carlos Linares, Cristina López, Martín Soria, Daniel Bensusán y Alicia Kirchner presentaron este miércoles el proyecto de ley Sistema de Abrigo Sostenible de Acceso al Gas (ABRIGAS), una iniciativa destinada a garantizar el acceso asequible, equitativo y sostenible al gas natural y al propano indiluido por redes para los hogares de ingresos bajos y medios.

La propuesta parte de la necesidad de reconocer que el acceso a la energía no puede desvincularse de la capacidad económica de las familias ni de las condiciones climáticas de cada región. En particular, contempla las necesidades de los territorios que enfrentan mayores demandas de calefacción durante los meses de bajas temperaturas.

Entre sus principales medidas, ABRIGAS propone restablecer integralmente el régimen de Zona Fría, establecer bonificaciones diferenciadas según los ingresos de los hogares, ampliar los volúmenes de gas subsidiados y fijar límites al esfuerzo económico que representa el servicio en los presupuestos familiares.

ABRIGAS propone restablecer integralmente el régimen de Zona Fría, establecer bonificaciones diferenciadas según los ingresos de los hogares.

El proyecto también incorpora mecanismos de protección frente a aumentos extraordinarios del precio del gas, mediante la creación de un bono de compensación para el volumen protegido, y establece un fondo específico para contribuir al financiamiento del sistema.

Asimismo, plantea recuperar el autoabastecimiento de hidrocarburos como objetivo prioritario y de interés público nacional, procurando que la política energética contemple el abastecimiento del mercado interno y el acceso de los consumidores argentinos a la energía a precios razonables.

Con ABRIGAS, los senadores impulsan una propuesta que articula protección social, equidad territorial, previsibilidad tarifaria y soberanía energética, con el objetivo de que las condiciones económicas y geográficas no se conviertan en una barrera para el acceso de las familias a un servicio esencial.

Mirada Patagónica

Al hacer uso de la palabra, Alicia Kirchner enfatizó el origen federal y territorial de la propuesta: “Nos pareció necesario dar a conocer este programa que se hizo desde la mirada de la Patagonia con los problemas de la Patagonia, donde participamos los senadores de este bloque que pertenecen a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y La Pampa“. La legisladora advirtió que el Poder Ejecutivo dicta decretos en el Boletín Oficial que modifican las facturas “a gusto y placer”, remarcando: “Para nosotros el gas es fundamental. Todos queremos que las cuentas cierren, pero cierren con las familias argentinas adentro”.

Alicia Kirchner: “Para nosotros el gas es fundamental. Todos queremos que las cuentas cierren, pero cierren con las familias argentinas adentro”.

Profundizando sobre las asimetrías tarifarias, Kirchner graficó la crítica situación social señalando que en Río Gallegos la variación entre 2023 y la actualidad representó incrementos del 2.275% sin subsidio y de hasta el 3.346% para los sectores de ingresos bajos. “Teníamos una factura que en 2023, Río Gallegos, pagaban $2.880,35 y hoy les viene la factura $283.110,55. Si el costo y la variación no se incrementaron en la misma medida que los servicios públicos, ¿a dónde vamos a ir?”, cuestionó la senadora. Y añadió: “Un jubilado no puede pagar el gas, tiene que elegir entre comprar el remedio o comprar los alimentos. Nosotros venimos con el problema y planteamos la solución”.

“Vivir en una zona fría no puede significar pagar el precio de una desigualdad geográfica”, enfatizó la senadora.

“Tarifazo infernal”

Por su parte, la senadora nacional por Río Negro, Ana Marks, detalló los aspectos técnicos del proyecto y remarcó la premisa de que “el gas es un derecho, no un lujo”. Marks criticó la postura del gobierno de Javier Milei que, a través de la eliminación de la Ley de Zona Fría y la desregulación, “ha generado un tarifazo infernal que promedia el 1.000% y llega en casos al 3.300%“. Explicó que ABRIGAS establece “un acompañamiento estatal durante los 12 meses del año, bonificaciones de entre el 50% y el 70% y un tope claro: la tarifa de gas nunca podrá superar entre el 10% y el 15% del salario mínimo de una familia de ingresos bajos o medios”.

Senadores criticaron la postura del gobierno de Javier Milei que, a través de la eliminación de la Ley de Zona Fría y la desregulación, “ha generado un tarifazo infernal que promedia el 1.000% y llega en casos al 3.300%”.

A su turno, el presidente del bloque del PJ, José Mayans, brindó un panorama sobre la política energética nacional, señalando que la caída del consumo eléctrico evidencia que “no funciona la industria, no funciona el comercio y las familias no tienen acceso“. Mayans cuestionó la alineación tarifaria a valores en dólares del mercado internacional e indicó: “El hecho de decir ‘libre mercado y hagan lo que quieren del precio energético’ es lo que está impactando en todo el sistema económico. Necesitamos leyes que garanticen una tarifa prudente y la vida digna de las personas“.

Finalmente, la senadora por Tierra del Fuego, Cristina López, alertó sobre la hostilidad climática de las provincias del sur y las graves consecuencias cotidianas del desfinanciamiento. “Tener gas en Tierra del Fuego y en otras provincias patagónicas no es un lujo; en Tolhuin le quitaron el medidor a 100 vecinos por no poder pagar la boleta“, denunció la legisladora, exigiendo el respaldo parlamentario: “No se puede jugar con las necesidades del pueblo ni de los chicos; les pido a los senadores que se pongan la mano en el corazón y acompañen este proyecto”.