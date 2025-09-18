Sesión en Diputados sin quórum: fracasó el debate sobre DNUs de identidad de género y Estatuto policial

La Cámara de Diputados no pudo debatir la derogación de los decretos sobre identidad de género y del Estatuto de la Policía, debido a que se quedó sin quórum cuando se iban a tratar esas medidas del Gobierno Nacional.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Democracia para Siempre habían impulsado el tratamiento de esos DNUs, que ahora quedarán para otra sesión.

De todos modos, los opositores junto con radicales, ex libertarios y algunos macristas lograron una contundente victoria ya que consiguieron rechazar los vetos a las leyes de Garrahan y Universidades.

También consiguieron emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para apurar el tratamiento del proyecto votado en el Senado que busca limitar el uso de los DNU.

Además se emplazó a la comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales para que trate los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Salud Mario Lugones y la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, sobre las denuncias de coimas en la compra de medicamentos.

En el ultimo tramo, luego de las cuestiones de privilegio, se iba a debatir los DNU que cambio la ley de identidad de género para impedir el tratamiento de hormonización para los menores de edad, que busca adecuar el cuerpo a la identidad autopercibida de una persona.

Otro DNU que figuraba en el temario es el nuevo Estatuto de la Policía Federal Argentina, habilitado por las facultades delegadas de la Ley 27742, que otorga amplias facultades a esa fuerza de seguridad.

La sesión se quedó sin quórum cuando un diputado de la Libertad Avanza, Manuel Quintar, buscó forzar una votación, y mientras eso sucedía diputados de diferentes bloques de la UCR, el PRO y LLA empezaban a dejar la sesión.

El presidente del bloque de UxP, German Martínez, se quejó de lo que consideró que era una maniobra para concluir la sesión y a los gritos planteó que “la moción es trucha”.

De todos modos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió poner a votación esa moción y al no haber quórum levantó la sesión especial, que se prolongo por mas de ocho horas.