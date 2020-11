"Si de algo soy responsable es de amarlo": Leopoldo Luque se quebró ante los medios

"Si de algo soy responsable es de amarlo, cuidarlo y extenderle la vida", dijo este domingo ante una decena de periodistas que lo entrevistaron horas después de que se iniciaron los allanamientos en su vivienda particular y clínica para secuestrar la historia clínica de Maradona.

"Encontronazo"

Esta semana, circularon rumores respecto a un fuerte cruce verbal y físico que mantuvo Maradona con Luque una semana antes del fallecimiento. El médico se refirió al hecho y aseguró: "Diego me echó un montón de veces de su casa. Me echaba y después me llamaba. Nuestra relación era la de un padre con un hijo rebelde. Yo le hacía sugerencias que el aceptaba. Lo acompañaba hasta el dentista proque si yo no estaba al lado Diego no se sacaba una muela (...) Al que más le duele esto es a Diego (...) Diego es un paciente de alta. Todo lo que se logró era de más y necesitaba el consentimiento de Diego y podía haber echado a todos, pero no lo hizo. Yo no puedo obligar a un paciente e internarlo en un manicomio. Cuando Diego se pone mal echa a todo el mundo ¿Y qué se hace con eso?"

Leer más: ¿Diego Maradona le pegó al médico Leopoldo Luque?: hay dudas sobre los últimos minutos de vida del Diez

Y siguió: "Yo le dije a vos no te voy a dejar asó. Es muy fácil hablar de la vereda de enfrente.Lo banqué porque lo amaba porque necesitaba ayuda. Cuando me dice eso me levanto y me siento. Para que yo me vaya te tenés que levantar de la cama y segundo me tenés que agarrar. De tonto, miré el teléfono y de repente lo tenía encima. Había un nutricionista al que le dijo ¿vos qué mirás?'. Intenten ustedes después le dije. Yo me quedo comiendo una galletita, el sale y dice: 'Pero Luque ¿vos sos pelotudo? Te dije que te vayas' y me corre. Corro, veo que se va abalanza, viene uno de seguridad. Me voy y no lograron el objetivo".

"Al otro día voy a sacarle los puntos a Diego, Me mira y entre risas me dice '¿ah, tenés miedo?"