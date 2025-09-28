Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Raúl “Tato” Cereseto, presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), confirmó a La Opinión Austral la decisión del sector de avanzar directamente con el Congreso de la Nación para impulsar la retenciones cero a la pesca. Esta acción se produce tras la suspensión de retenciones otorgada al campo. Además, el Presupuesto 2026 del Poder Ejecutivo no contempla la quita al sector, el empresariado entiende que no hay respuestas a sus demandas de reordenar la competitividad.

En declaraciones a La Opinión Austral, el empresario chubutense manifestó la “decepción” de sus pares, aunque aclaró que la situación “no nos sorprende porque es un poco lo que viene pasando“. Se refirió específicamente a las retenciones al agro fijadas en el Decreto 682 hasta el 31 de octubre o hasta que se cumplieran los 7.000 millones de dólares para los granos, condición que ya ocurrió. Aclaró que las pesqueras no van contra el campo, sino a favor de su segmento industrial.

El langostino es la pesquería que mueve la balanza exportadora de la pesca argentina.

Contradicen la “Escuela Austríaca”

En sus declaraciones recordó que el propio Gobierno reconoce en los considerandos del decreto que los derechos de exportación “constituyen un impuesto distorsivo”. Cuestionó que se tome una medida “selectiva para un sector determinado” – el agro- argumentando que si la meta era obtener divisas por una “necesidad imperiosa”, lo lógico habría sido incluir a todas las actividades. Insistió en que su posición no es “contra el campo”, sino “a favor de la pesca”.

Consideró que la suspensión de retenciones al agro fue por “tinte electoral“, señalando que “solo se entiende como una necesidad de seducir o reconquistar a un sector determinado tras el resultado recibido por el partido político gobernante en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires.

Remarcó que, a pesar de que el presidente Javier Milei y su equipo promueven ser de la Escuela Austríaca de Economía, esta medida “tiene muy poco” de dicha corriente, al punto de que los economistas austriacos “se estarían agarrando la cabeza literalmente“.

La distorsión de los precios

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, la intervención genera tres consecuencias que distorsionan el mercado. La primera son los precios relativos, ya que al manipular las retenciones, los precios de mercado dejan de reflejar el verdadero valor de los bienes.

La segunda es la asignación ineficiente de los recursos, que son dirigidos hacia proyectos que se volvieron rentables por la intervención estatal y no por “mérito propio”.

La tercera consecuencia es el favorecimiento de grupos de interés, ya que las retenciones selectivas benefician a grupos específicos —en este caso el agro— en detrimento de toda la economía.

Cereseto afirmó que, dado que ya no es posible “tender más puentes” con el Poder Ejecutivo Nacional, puntualmente con el Ministerio de Economía y no con la Subsecretaría de Recursos Acuáticos, el debate debe trasladarse al ámbito legislativo.

La decisión de acudir al Congreso se fundamenta en la Constitución Nacional, cuyo Artículo 75 establece que es el Poder Legislativo el responsable de “crear, modificar o eliminar tributos”.

Cereseto argumentó que, por lo tanto, es el momento de dar el debate en el recinto y dejar de hacer el reclamo exclusivamente al Poder Ejecutivo.

Para avanzar con esta estrategia, el sector tomó contacto con las distintas cámaras, principalmente con diputados y senadores que representan a provincias con litoral marítimo, algunos de los cuales ya se han expresado públicamente a favor.