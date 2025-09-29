Fundación Favaloro celebró sus 50 años con arte, emoción y solidaridad La gala tuvo un doble propósito: rendir homenaje al legado del Dr. René G. Favaloro y recaudar fondos para la renovación de equipamiento médico de última generación, indispensable para seguir ofreciendo atención de excelencia, investigación de vanguardia y formación académica.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El imponente Teatro Colón se vistió de fiesta para homenajear a la Fundación Favaloro en el marco de sus 50 años. Una gala inolvidable reunió a figuras de la cultura, la televisión, la política y la medicina en una velada que combinó música y compromiso solidario, bajo la dirección musical de Lito Vitale.

En la “alfombra roja” del teatro, las principales autoridades de la Fundación Favaloro: la Dra. Liliana Favaloro, presidenta de la Fundación y la Dra. Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales, Comunicación y Fundraising; Dr. Héctor Raffaelli, secretario; Dr. Roberto Favaloro, tesorero y presidente honorario; Dr. Oscar Mendiz, director ejecutivo y Dr. Sebastián Defranchi, director médico; dieron la bienvenida a los invitados.

Con cobertura especial de La Opinión Austral, las grandes personalidades e invitados hablaron en exclusiva con Laura Morales y Camila Ferrer Pose, dejando sus sensaciones sobre el gran evento y la importancia del trabajo de la Fundación, además del gran legado que dejó el doctor René Favaloro.

La gala se llevó adelante en el imponente Teatro Colón.

FUNDACIÓN FAVALORO forma parte de RED BASA, la red médica del GRUPO OLMOS, uno de los principales prestadores de salud del país. Y estuvieron presentes en la Gala el Dr. Marcelo Carbone, vicepresidente; del Grupo; Natalia Olmos, directora de Comunicación del Grupo; Lucas Olmos, director Financiero del Grupo; Florencia Olmos, directora de Calidad Nefra Medical Care; Sonia Concina, presidenta de la Fundación Leandro Olmos; Florencia Del Gener, auditora del Grupo y la Dra. Alicia Canga, directora ejecutiva de Nefra Latinoamérica.

Roberto Favaloro, Liliana Favaloro, Gerardo González, Florencia Olmos, Sonia Concina, Natalia Olmos, Florencia Del Gener, Laura Favaloro, Lucas Olmos, Alicia Canga, Marcelo Carbone, Héctor Raffaelli y Oscar Mendiz. Autoridades de la Fundación Favaloro y del Grupo Olmos.

Entre los invitados destacados estuvieron las conductoras Mirtha Legrand, Susana Giménez y Teté Coustarot, quienes fueron recibidas con aplausos por el público al llegar al Colón. También asistieron representantes del mundo empresarial, cultural, deportivo, científico y político como la medallista olímpica y médica Paula Pareto, Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond y su esposa María Laura Leguizamon; el orfebre Juan Carlos Pallarols, el diputado Fabián Perechodnik, Martín Redrado y su esposa, Facundo y Gastón Manes, Luis Landriscina – amigo del Dr. René Favaloro, Donato de Santis, Teresa Calandra y Gino Bogani, entre otros.

Susana Gimenez y Mirtha Legrand, juntas en la celebración de la Fundación Favaloro. (Hernán Nersesián/Crónica)

Ivan de Pineda, conductor de la noche, dio inicio a la gala con unas palabras de bienvenida hacia todos los presentes: “Hoy celebramos el legado del Dr. René Favaloro, que todos los presentes ayudamos a mantener vivo, un nombre que inspira respeto, admiración y, sobre todo, un profundo agradecimiento. Porque ¿cuál es su mayor legado? El bypass aorto-coronario”, dijo y pidió un aplauso, porque gracias a ese aporte se han salvado “más de 55 millones de vidas en todo el mundo”.

El Dr. Marcelo Carbone, el empresario Marcelo Figueiras y el economista Martín Redrado. (Hernán Nersesián/Crónica)

Además, expresó: “Es un verdadero honor estar en este lugar emblemático de nuestra cultura para celebrar juntos 50 años de la Fundación Favaloro. Gracias por estar siempre y por acompañarnos hoy en este festejo tan pero tan especial. Quiero agradecer especialmente al Consejo de Administración, a las autoridades y a todo el equipo de la Fundación Favaloro que llevan adelante la gestión día a día. Y un agradecimiento muy especial a las autoridades del GRUPO OLMOS. La Fundación Favaloro integra RED BASA, una de las redes prestacionales más importantes del país, lo que permite acercar más y mejor salud cada vez a más personas”.

Ivan de Pineda condujo el evento. (Hernán Nersesián/Crónica)

La Dra. Laura Favaloro emocionó con su recuerdo: “Cada acto de nuestra vida tiene implicancia”, decía René. Y lo demostró. En la década del 70, regresó a la Argentina con un propósito claro: crear una institución que uniera excelencia médica, docencia e investigación. Y lo logró. Soñó una institución donde se entendieran personas, y no solo diagnósticos. Un lugar capaz de combinar la precisión técnica que había aprendido de sus maestros con la mirada humanista que había marcado su infancia, elevó el nivel sanitario y educativo, mejorando la calidad de vida de toda la comunidad”. Un vídeo institucional recordó al Dr. René Favaloro y la historia de la Fundación.

El escenario se iluminó con las voces, primero de Soledad Pastorutti con “Que nadie sepa mi sufrir”, quien recordó cuando conoció al Dr. René Favaloro: “Tuve el agrado de conocer a René hace muchos años, tuve una reunión con él una charla, por eso cuando me invitaron no dudé”.

Soledad Pastorutti interpretó “Que nadie sepa mi sufrir”. (Hernán Nersesián/Crónica)

Luciano Pereyra emocionó con su voz con “Porque aún te amo” y conmovido y destacó la importancia de “poder hacer lo que tanto amamos, que es cantar, hacer música. En especial en esta gala que tiene que ver con la salud, con conocimiento de causa, ante los verdaderos ídolos que son tantos médicos que se encargan de salvarnos la vida, es un honor”.

Luciano Pereyra emocionó a los presentes con su interpretación de “Porque aún te amo”. (Pablo Villán/Crónica)

El Colón se puso de pie con el éxito de Abel Pintos “Motivos”. Tres artistas que regalaron un repertorio especialmente preparado para la ocasión, en el que no faltaron clásicos y momentos de intensa emoción.

Abel Pintos brilló en el aniversario de la Fundación Favaloro. (Pablo Villán/Crónica)

Vitale, desde su piano, le dio un marco sinfónico a un show que logró arrancar ovaciones de pie en más de una oportunidad “el poder colaborar cada uno desde su lugar es fundamental, hace bien. Uno se siente partícipe y se siente en acción. Eso está bueno”.

Lito Vitale, a cargo de la dirección musical.

La gala, organizada en el marco de los 50 años de la Fundación Favaloro, tuvo un doble propósito, rendir homenaje al legado del Dr. René G. Favaloro y recaudar fondos para la renovación de equipamiento médico de última generación, indispensable para seguir ofreciendo atención de excelencia, investigación de vanguardia y formación académica.

Los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de 12 ecógrafos, 3 balones de contrapulsación aórticos, un equipo de coagulación, un sistema de rayos X y un equipo de endoscopia digestiva avanzada.