Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El buque de carga Danstar, perteneciente a la naviera chilena Easter Island Logistics, arribó a Punta Arenas (Chile) tras retrasar su llegada por las malas condiciones climáticas y realizar una pada técnica en Valparaíso. La embarcación permanecerá en los astilleros de ASMAR para realizar trabajos técnicos antes de emprender su polémico viaje con el objetivo de reactivar la ruta comercial marítima directa entre el continente y las Islas Malvinas, suspendida desde 2011.

El itinerario previsto establece que la nave zarpará el próximo 17 de diciembre con un cargamento de alimentos, productos de consumo y materiales de construcción destinados al abastecimiento del archipiélago ocupado.

La operación genera una fuerte controversia diplomática con nuestro país. Una vez que salga del Estrecho de Magallanes, el buque ingresará en aguas jurisdiccionales argentinas durante su trayecto hacia las islas sin la debida autorización nacional. Mientras el Danstar cumple con las tareas de mantenimiento en la capital de la región de Magallanes, las autoridades de Chile y Argentina siguen de cerca el desarrollo de una operatoria que podría enfrentar serias objeciones, según informó BioBioChile.

La tapa del diario La Opinión Austral del viernes 4 de septiembre con el anuncio de Javier Milei.

Antecedentes y cruce de posturas

El avance de esta conexión comercial ya había generado fuertes repercusiones en ambos lados de la frontera. Oportunamente, en diálogo con La Opinión Austral, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, defendió la iniciativa alegando que se trata de un acuerdo entre privados destinado a generar empleo y recuperar actividad económica en la región, aunque aclaró que la operación “no rompe la posición de Chile sobre la soberanía argentina”.

En esa misma línea se había expresado el embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, quien ratificó el respaldo histórico de su país al reclamo soberano argentino y abogó por la integración bilateral, aunque luego fue objeto de pedidos de citación en el Congreso nacional para que brinde explicaciones sobre el alcance logístico de este corredor.

La tensión escaló aún más tras las polémicas declaraciones del canciller de Chile, Alberto van Klaveren, quien minimizó los cuestionamientos argentinos al sostener públicamente que “los países no piden permiso” para el desarrollo de este tipo de rutas comerciales y negó la existencia de conflictos diplomáticos por la reactivación del vínculo marítimo.

Desde el plano legislativo argentino, la diputada nacional Agustina Propato impulsó un proyecto de ley para declarar como “paso no inocente” el tránsito de cualquier embarcación que preste apoyo logístico a la ocupación británica en las islas, advirtiendo que este flujo vulnera la soberanía nacional sobre el Atlántico Sur y la proyección antártica.

El canciller de Argentina, Pablo Quirno.

Firmeza por Sea Lion

El movimiento del Danstar coincide con la ofensiva que lleva adelante el Gobierno nacional en defensa de los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. El foco principal apunta a frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido en aguas cercanas al archipiélago.

El canciller Pablo Quirno ratificó que la Argentina mantendrá vigentes las sanciones y las acciones penales contra las compañías que operan de manera ilegal en la plataforma continental. Exigió el cese inmediato de las perforaciones y adelantó que se buscará endurecer la legislación vigente para resguardar los derechos soberanos sobre el territorio insular y sus recursos.

El reclamo argentino también avanza en el plano jurídico internacional. El próximo 28 de noviembre, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá pronunciarse sobre las medidas provisionales solicitadas por nuestro país para frenar un emprendimiento ilegítimo que contempla la perforación de 23 pozos y una explotación estimada en 35 años.