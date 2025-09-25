Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los cuatro sospechosos por los femicidios de Morena Verdi (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá.
Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18) “hicieron uso del derecho constitucional” de no responder preguntas, según trascendió.
El funcionario judicial ordenó que los dos hombres y las dos mujeres permanezcan arrestados por “Homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.
No obstante, Duplaá dejó la investigación y el caso quedará a cargo desde este viernes del fiscal Adrián Arribas, quien confirmó a Noticias Argentinas: “La pedí para mañana a las 8:00 de la mañana todos los detalles y ya armé una mesa de trabajo con el jefe de la DDI La Matanza”.
