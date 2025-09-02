Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La promesa del periodista uruguayo Eduardo Preve de difundir este martes nuevos audios vinculados al escándalo de corrupción en el Gobierno de Javier Milei, en un abierto desafío a la Justicia argentina, generó una enorme expectativa.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, al promocionar la emisión de hoy del programa “La Tapadita” de Preve. “AUDIOGATE ARGENTINA. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios“, indicaba la publicación, pese a la medida cautelar que prohíbe la difusión de dicho material en territorio argentino.

No obstante, mientras miles de argentinos seguían la transmisión esta mañana, Preve confirmó que no disponía de los audios inéditos de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, lo que generó una ola de críticas durante la emisión en vivo en YouTube y en redes sociales, especialmente en X (exTwitter). “Yo no di marcha atrás, nunca anuncié que iba a pasar los audios de Karina Milei”, afirmó el periodista.

Al inicio de su columna, relató: “Los colegas argentinos no me dejaban dormir (…) qué revuelo, ¿no? Yo quería arrancar hoy, antes de pasar los audios que tenemos sobre la presunta red de sobornos en Argentina”, y citó a Hugo Alconada Mon: “El gobierno argentino se metió en un berenjenal: si no conoce los audios de Karina Milei, ¿por qué procura que no se difundan; si son inocuos, ¿qué problema hay? Y si son incriminatorios, puede evitar que se difundan”.

Seguidamente, precisó que “los audios que sí tenemos y que vamos a pasar pertenecen al exfuncionario argentino Diego Spagnuolo“, en el marco del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Contó que “ayer a la tarde, cuando surge esta decisión del juez argentino, a pedido del gobierno, de que no difundan más audios de Karina, yo estaba trabajando y vi la resolución. Dije: ‘esta es la oportunidad’. Si está prohibido en Argentina, se trata de una censura tremenda”.

En tal aspecto, mencionó: “Entonces dijimos: ‘esta es una buena oportunidad’, ya que en el programa anterior intentamos conseguir esos audios que el Gobierno no quería que circularan en Argentina, con la prohibición expresa del juez… después nos enteramos de que existen varias causas abiertas contra ese magistrado, entre ellas cinco por acoso sexual”.

Preve agregó que contactó a tres personas en Argentina para acceder al material: un periodista, un productor y un empresario de medios. “No voy a revelar las fuentes, pero conseguimos dar con ellos y tratamos de convencerlos de ceder algunos audios para pasarlos en La Tapadita”.

“Voy a seguir insistiendo”

Más tarde, mientras cenaba con sus hijos, tomó su celular y se sorprendió al ver numerosos intentos de contacto de argentinos. “Debían ser quizá personas vinculadas a quienes había contactado. Hasta que, alrededor de las 21, a través de otra aplicación más reservada, me llamó alguien muy importante, a quien respeto y aprecio profesionalmente”, detalló.

Sobre esa conversación, dijo que su amigo le preguntó: “Edu, ¿vos tenés los audios de Karina Milei?”, a lo que respondió: “Estuve todo el día intentando conseguirlos y hasta ahora no los conseguí”. Sin embargo, su colega le aclaró: “En Argentina están diciendo que vos los tenés y los vas a pasar mañana en La Tapadita”. Preve aseguró: “Yo no lo podía creer”.

Y añadió: “Terminé de cenar y me encontré con un medio que publicó textualmente: ‘Los audios de Karina Milei grabados ilegalmente en la Casa Rosada’. Cuando lo leí, pensé: ‘esto es una locura, porque nadie de ese medio se comunicó conmigo para confirmar si había obtenido los audios’. A partir de ahí se generó una psicosis en Argentina que explicaba todas las llamadas perdidas que tenía”.

Remarcó que, aunque pasó varias horas intentando conseguirlos, “lo que anuncié ayer que tenemos y vamos a compartir son los audios del exfuncionario que comprometen a Karina Milei”. Señaló que quiso relatar esta sucesión de hechos porque “se armó un revuelo tremendo generado por los propios medios argentinos. Si los periodistas a los que pedí el material me lo hubieran enviado, los habría compartido siempre y cuando tuvieran relevancia periodística. Uno de ellos me dijo: ‘No te lo vamos a mandar’“.

Para finalizar, se defendió: “Yo no di marcha atrás, nunca anuncié que iba a pasar los audios de Karina y voy a seguir insistiendo, voy a seguir pidiendo y si me los dan los subiré a mis cuenta de X. Me encantaría tenerlos, si tienen valor periodístico, como los del Spagnuolo”.

