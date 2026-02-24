Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Desregulación y Transformación de la Nación, Federico Sturzenegger, se pronunció en redes sociales sobre la noticia dada a conocer este lunes por el gobierno de Santa Cruz: un convenio del Estado con Newmont y American Jet que garantizará conectividad aérea directa entre Perito Moreno y Buenos Aires, con dos frecuencias semanales.

“La desregulación es eminentemente federal. El vuelo a Perito Moreno de American Jet anunciado ayer por Claudio Vidal (conecta a BUE con escala en Comodoro) es un ejemplo más. Las próximas décadas van a reconfigurar el país hacia el interior. Esto recién comienza”, afirmó en X y cerró con el clásico eslogan libertario: “¡VLLC (Viva la Libertad Carajo)!”.

El mensaje fue replicado por el Ministerio de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, que aseveró que “la conectividad aérea de Perito Moreno ya genera impacto más allá de la provincia“.

Asimismo, desde la cartera encabezada por Nadia Ricci señalaron: “El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el anuncio como un ejemplo de integración territorial, poniendo en valor el avance logrado. Una muestra más de que, con gestión y articulación, Santa Cruz sigue avanzando en desarrollo y conectividad”.

En el aeropuerto de Perito Moreno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto al intendente Matías Treppo y la ministra de Producción, Nadia Ricci, encabezaron este lunes una conferencia de prensa para anunciar el convenio con Newmont y American Jet que garantizará conectividad aérea directa entre esta localidad y Buenos Aires, con dos frecuencias semanales.

En ese contexto, el mandatario provincial remarcó: “Este martes va a ser un día importante para la provincia y para los que realmente están en busca de trabajo, y más que nada para Perito Moreno; hay un gran anuncio, pero para que ese anuncio se pueda desarrollar día a día, incrementando la producción, con más actividad y más mano de obra local, era necesario que tengamos resuelto el tema de conectividad“.

Agregó que “hoy damos un paso muy importante. Obviamente falta, no hay éxito sin esfuerzo y esto que se logró entre todos”. Además, sostuvo que “somos un gobierno que busca dar soluciones y está realmente convencido de que hay que apostar a la producción como requisito fundamental para desarrollar la provincia, y cuando hablamos de producción necesitamos resolver un tema de conectividad, es un reclamo de muchos años”.

El intendente de Perito Moreno, Matías Treppo; el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; y la ministra de Producción, Nadia Ricci.

También adelantó que “estamos a punto de iniciar una obra en el aeropuerto de 28 de Noviembre, hay una propuesta interesante para conectarnos directamente con Chile (…) Estamos dando soluciones, es lo que tiene que hacer el gobierno. Cuando se logra trabajar en equipo con todos los organismos provinciales, municipios y distintos actores con responsabilidad política, las cosas son mucho más fáciles”.

