En el aeropuerto de Perito Moreno, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto al intendente Matías Treppo y la ministra de Producción, Nadia Ricci, encabezaron una conferencia de prensa para anunciar el convenio con Newmont y American Jet que garantizará conectividad aérea directa entre esta localidad y Buenos Aires, con dos frecuencias semanales.

En ese contexto, el mandatario provincial remarcó: “Mañana (por el martes) va a ser un día importante para la provincia y para los que realmente están en busca de trabajo, y más que nada para Perito Moreno; hay un gran anuncio, pero para que ese anuncio se pueda desarrollar día a día, incrementando la producción, con más actividad y más mano de obra local, era necesario que tengamos resuelto el tema de conectividad“.

Agregó que “hoy damos un paso muy importante. Obviamente falta, no hay éxito sin esfuerzo y esto que se logró entre todos”. Además, sostuvo que “somos un gobierno que busca dar soluciones y está realmente convencido de que hay que apostar a la producción como requisito fundamental para desarrollar la provincia, y cuando hablamos de producción necesitamos resolver un tema de conectividad, es un reclamo de muchos años”.

28 de Noviembre y Chile

También adelantó que “estamos a punto de iniciar una obra en el aeropuerto de 28 de Noviembre, hay una propuesta interesante para conectarnos directamente con Chile (…) Estamos dando soluciones, es lo que tiene que hacer el gobierno. Cuando se logra trabajar en equipo con todos los organismos provinciales, municipios y distintos actores con responsabilidad política, las cosas son mucho más fáciles”.

Por su parte, Ricci precisó que “la idea es que los peritenses y los ciudadanos de la región van a tener la oportunidad de viajar desde este aeropuerto, sin hacer 400 kilómetros de ruta para llegar a Comodoro Rivadavia, que es el que conecta hoy con Buenos Aires“.

Subrayó que “este trabajo conjunto de Estado y de privados lo vamos a hacer también con Puerto San Julián, a través de las empresas mineras de la zona, y también con Puerto Deseado; todavía están faltando algunas condiciones en los aeropuertos para avanzar con ellos”. En ese sentido, explicó que se apunta a “conectar estas tres localidades de la misma manera, que se pueda consolidar un vuelo y que después no necesitemos del acompañamiento de las empresas, que volemos solos”.

A su turno, Treppo manifestó que “hay mucho trabajo del municipio aquí porque somos los que administramos el aeropuerto y la verdad que lo hacemos con un profesionalismo y un gran trabajo en equipo. Realmente queremos que Perito Moreno esté conectado“.

Aseguró que “ahora va a comenzar el sueño de muchos peritenses y de vecinos de Los Antiguos, porque muchos lo usan. Es un antes y un después, hay una suma de voluntades y un gobierno en la provincia con bandera en la federalización que tanto insistimos. Para quienes hace mucho estamos trabajando con esto, sinceramente verlo concretado hoy emociona“.

“Estamos acercando Perito Moreno al país con más conectividad”

En sus redes sociales, el gobernador Claudio Vidal escribió: “Estamos acercando Perito Moreno al país con más conectividad. Hoy dimos un paso muy importante para empezar a resolver un problema histórico de la localidad, la conectividad”.

Enfatizó que “durante años nuestros vecinos tuvieron que viajar más de 400 kilómetros por ruta para poder llegar al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para viajar hacia Buenos Aires. Con esta nueva conexión aérea van a poder hacerlo en poco más de tres horas. Es tiempo, es comodidad y son oportunidades”. Y añadió: “Más conectividad es más desarrollo. Tiene que ver con la salud, con la producción, con el turismo y con el crecimiento de toda la región”.

Para el mandatario, “nada de esto sería posible sin el trabajo en conjunto. Quiero agradecer a la ministra Nadia Ricci, al intendente Matías Treppo, a la empresa Newmont, a la minera Santa Cruz y a American Jet por confiar y acompañar este proceso. Este es el camino que elegimos. Este modelo lo vamos a replicar en otras localidades”.

Para cerrar su posteo, subrayó: “Ya estamos trabajando en la conectividad para 28 de Noviembre y avanzando con un proyecto de integración con Chile que va a abrir nuevas oportunidades para nuestra gente y para el desarrollo productivo. Perito Moreno hoy está más cerca. Santa Cruz Puede…“.