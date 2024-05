Javier Milei encontró un lugar donde es feliz. “”Es reconfortante estar frente a un público que comparte nuestras ideas. Estoy convencido que hoy estas ideas y valores que llevaron a lo más alto a la especie humana deben ser defendidas del cancerígeno socialismo. Los malditos socialistas asesinaron a 150 millones de seres humanos“, planteó este domingo en España, en un encuentro de la ultraderecha europea.

“Los argentinos somos profetas de un futuro apocalíptico. Hoy miro a Europa y a Estados Unidos y veo señales del trágico camino que tristemente recorrió la Argentina. Basta de socialismo, basta de hambre, basta de miseria“, exclamó en una fuerte crítica al Estado de Bienestar que fue un gran logro de la Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y que logró una economía pujante y una sociedad habitable.

Javier Milei y Santiago Abascal, líder del partido de ultraderecha español “VOX”.

El presidente argentino fue el único mandatario que se hizo presente en la cumbre “Europa Viva 24″ del partido de ultraderecha español VOX, pocas semanas antes de las elecciones en la Unión Europea, en las que la extrema derecha del continente espera tener un buen resultado que logre aumentar su voz en temas claves que se debaten en la región.

VOX representa a la ultraderecha española que reivindica la dictadura de Francisco Franco -cantan “volver al 36”, en referencia a la guerra civil española-, a tal punto que en sus actos entonan las estrofas de “Cara al sol” es el himno de la Falange Española.

Al acto fueron invitados Marine Le Pen, diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata a la presidencia de ese país; André Ventura, presidente del partido Chega de Portugal; diputado chileno pinochetista y líder del Partido Republicano, José Antonio Kast. Dieron su acuerdo pero no asistieron el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. Toda la ultraderecha presente. Pero el único mandatario que asistió fue Milei.

Karina Milei en el público de la Europa Viva 2024 en España.

En su discurso, el presidente argentino arremetió contra su par español, el socialista Pedro Sánchez. “¿Por qué han elegido España para reunirse todos ellos? No es casualidad. Se han reunido en España porque nosotros representamos como sociedad, no como Gobierno, todo lo que ellos detestan y odian, que es el feminismo, que es la justicia social, que es la dignidad laboral, un Estado de Bienestar fuerte, la democracia”, dijo Sánchez sobre el encuentro.

Sánchez calificó a Milei como un líder de la “internacional ultraderechista”. El presidente del Gobierno español aseguró que el mandatario argentino es uno de los dirigentes principales de una corriente de “negación de la ciencia y de los derechos de las mujeres”.

¿Se esperan inversiones de España? Se hará complicado.

Entre tanta comodidad y un público de ultraderecha fascinado con Milei, el presidente argentino dejó en claro que muchos de sus enemigos están en casa. “Un país de zurdos”, dijo. Gobernadores, senadores, diputados y periodistas entran en ese señalamiento.

Y lo que iba a ser un fin de semana de preparación para el gran acto de lanzamiento del pacto del 25 de Mayo, se convirtió en un llamado al combate.

“Estamos haciendo el ajuste más abrupto de la historia y la sociedad nos sigue apoyando con la misma convicción”, repitió Milei en España. “Van cinco meses desde que asumimos y estamos cumpliendo la promesa que les hicimos a los argentinos. Agarramos una economía al borde de la hiperinflación, con precios reprimidos, con tasas altísimas. Con un enorme esfuerzo de los argentinos, lentamente la estamos dando vuelta”.

Y lanzó: “No somos débiles, nos ganamos lo que tenemos, nadie ni nada se va a interponer en nuestro camino, no importa qué hagan o digan; me importa un rábano lo que opinen los zurdos. No hay nada que puedan hacer para alterar el curso de los acontecimientos”.

Esta semana, pese a las amenazas de Milei, no tendrá lugar el gran pacto que se iba a lanzar, con medallas conmemorativas y todo, en Córdoba. Milei reiteró que todavía no hay fecha para celebrar el fallido Pacto de Mayo y amenazó que sus reformas “al hueso” van a salir “tarde o temprano”.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, habló de de postergarlo para el próximo mes. “Si no será en junio, será en julio. No importa. Tarde o temprano las reformas estructurales tendrán lugar“, indicó.

Lo que también está en duda es como quedarán la Ley Bases y el paquete fiscal. El oficialismo ya sabe que los proyectos que se aprobaron en la Cámara de Diputados sufrirán modificaciones. Esta situación no solo enterró el acto de unidad con los gobernadores en Córdoba, sino que hundió la fantasía de que el gobierno ya había logrado cerrar un gran acuerdo con la oposición.

El gobierno nacional tiene que recalcular y definir qué cambios acepta y cuáles se arriesga a rechazar de ambos proyectos. Los senadores rebeldes y algunos gobernadores se animan a pedir cada vez más.

Se viene una semana difícil para Milei en la Argentina. Rápido pasó la euforia por el dígito de la inflación de abril. La realidad parlamentaria golpea duro. Y Milei se encontrará con un territorio más mucho más hostil que el encuentro de la ultraderecha europea.

Leé más notas de Jorge Cicuttin