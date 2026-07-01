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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó este miércoles una reunión en el Senado con referentes de los bloques dialoguistas para intentar destrabar la sanción del proyecto de ley que modifica el régimen de zonas frías y redefine el esquema de subsidios a las tarifas de gas.

El funcionario fue recibido en la Cámara alta por la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, antes de incorporarse al encuentro que ya mantenían legisladores del oficialismo junto a representantes de la UCR, PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia, entre otras bancadas.

La negociación forma parte de la estrategia del Gobierno para reunir los votos necesarios antes del receso invernal y avanzar con una de las iniciativas consideradas prioritarias en la agenda parlamentaria.

El proyecto de zonas frías ya tiene media sanción

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Sin embargo, en el Senado enfrenta un escenario más complejo debido a la mayor influencia de los gobernadores provinciales y a la falta de consensos políticos.

El oficialismo busca revertir esa situación mediante una serie de reuniones con bloques aliados y dialoguistas, con el objetivo de garantizar la aprobación definitiva de la reforma.

Cómo cambia el régimen de subsidios al gas

El proyecto propone modificar el régimen de zonas frías vigente desde 2021, que amplió el descuento automático en las tarifas de gas para millones de hogares de distintas provincias del país.

Según el Gobierno, la reforma apunta a focalizar la asistencia estatal y mejorar la eficiencia del gasto público, dejando atrás el esquema de subsidios generalizados.

Los principales cambios que contempla la iniciativa son:

Quita de beneficios automáticos: Se elimina el descuento generalizado para millones de hogares residenciales ubicados en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis .

Zonas prioritarias exceptuadas: El subsidio por clima adverso se focalizará y mantendrá con vigencia estricta para los usuarios de la Patagonia , el departamento de Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna .

Criterio social: Fuera de las regiones geográficas mencionadas, solo podrán acceder al beneficio aquellas personas que logren acreditar de manera fehaciente ante las oficinas públicas sus condiciones de vulnerabilidad social. MIRA TAMBIÉN Alicia Kirchner tras la desvinculación de trabajadores de la CNEA: “No destruyan nuestra ciencia y tecnología” García Cuerva sobre los terremotos en Venezuela: “Es tiempo para trabajar y rezar juntos”

El Senado, la clave para la aprobación

El proyecto permanece frenado en el Senado por la falta de acuerdos políticos. El Gobierno considera que el respaldo de los bloques dialoguistas será determinante para convertir en ley una reforma que busca reducir el alcance territorial del régimen de zonas frías y concentrar los subsidios en los sectores de mayor necesidad.

Con estas negociaciones, la Casa Rosada intenta consolidar apoyos legislativos y evitar que el receso parlamentario demore el tratamiento de una iniciativa que forma parte de su estrategia de reorganización del esquema de subsidios energéticos.