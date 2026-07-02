La relación entre Mauro Icardi y La China Suárez vuelve a quedar en el centro de la polémica tras el escándalo que involucró al futbolista con Ekaterina Ojeda y, de los rumores que comenzaron a circular en los últimos días, Yanina Latorre aseguró que la actriz dejó la casa que compartía con el delantero y que, la pareja, atraviesa una fuerte crisis.

Según explicó Latorre en “SQP (América TV), el episodio ocurrido en un boliche porteño y, la posterior aparición de versiones sobre un supuesto acercamiento de Icardi con Ekaterina, habrían deteriorado la confianza entre ambos.

“Hace cuatro días, La China abandonó la casa de los sueños; no se llevó la ropa, se llevó un bolso con sus dos hijos y se fue a instalar a San Jorge, el country donde se compró una casa”, indicó.

Además de afirmar que la actriz se instaló en otra vivienda, Latorre contó cómo es su rutina desde que dejó el hogar que compartía con Icardi. “Saca el perro, almuerza en el house con sus hijos y sus perros”, relató.

También, la panelista aseguró que, el conflicto entre ambos, se desató días atrás y vinculó el origen de la discusión con el nombre de Ekaterina Ojeda.

“Hace cuatro días que se fue y tuvieron una fuerte discusión”, contó, y, precisó: “Toda la discusión se llama “Ekaterina”… Está todo mal desde Tequila”.

Más adelante, explicó cuál habría sido el episodio que terminó por profundizar la crisis de la pareja.”Encontró unos mensajes hablando con una tercera persona sobre Eka, que le pedía que la conecte; esa persona habló con ella y le pasó el teléfono de Mauro“, afirmó.

Por último, Latorre reveló cómo habría reaccionado el delantero tras la decisión de la actriz de abandonar la vivienda.

“Mauro intentó persuadirla, fue a visitarla y le pidió; ella, por ahora, no quiere volver y él está triste”, cerró.

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