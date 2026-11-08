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A pocas horas de la llegada del papa León XIV a la Argentina, Karina Milei difundió en sus redes sociales un video que muestra los preparativos realizados en Casa Rosada para recibir al pontífice. La funcionaria acompañó las imágenes con un mensaje de bienvenida y expresó su deseo de que la visita se convierta en una oportunidad de unión para todos los argentinos.

“¡Todo listo para recibir al papa León XIV!”, escribió la secretaria general de la Presidencia en una publicación que también estuvo acompañada por las banderas argentina y del Vaticano.

En el mensaje, destacó el trabajo conjunto que lleva adelante el Gobierno nacional con la Iglesia y los equipos de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba para garantizar el desarrollo de las actividades previstas durante la estadía del Santo Padre.

“Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en ‘Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios’”, expresó Karina Milei.

La agenda del papa León XIV en la Argentina

Según el cronograma informado, el pontífice arribará este domingo a las 16.30 al Aeroparque Jorge Newbery, dando inicio a una visita histórica que tendrá como principales escenarios Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La presencia de León XIV representa un acontecimiento significativo para la comunidad católica, ya que se produce 39 años después de la última visita de un Papa al país, cuando Juan Pablo II llegó a la Argentina en 1987.

Durante su estadía, el Santo Padre encabezará distintas celebraciones religiosas y encuentros con los fieles. Entre las actividades centrales se encuentran las misas previstas frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires, y las celebraciones programadas en Córdoba y Luján.

Se espera una importante movilización de fieles para participar de los encuentros, por lo que la organización requiere un trabajo coordinado entre las autoridades nacionales, los gobiernos provinciales y la Iglesia.

La visita también genera expectativas por el mensaje pastoral de León XIV, quien ha puesto el acento en la dignidad humana, la solidaridad y la defensa de los sectores más vulnerables. Sus palabras serán seguidas de cerca en un contexto argentino atravesado por dificultades económicas y sociales.

Con los preparativos en marcha, el Gobierno apuesta a que la llegada del pontífice sea una oportunidad de encuentro y reflexión para la sociedad argentina.