Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Hugo Ferrer

“¡Ay, mi querida LU12!”. Así exclamó Jorge García Cuerva cuando vio el micrófono de la Radio LU12 de Río Gallegos, junto al de La Opinión Austral, y sus pies de apoyo, sobre la mesa donde estaba a punto de dar una conferencia el 22 de septiembre, cuando se confirmaron las fechas de la visita de su santidad y el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien” y el logo que acompaña la visita. Asombro y sorpresa para los demás expositores, Ángel Rossi, arzobispo de Córdoba; Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado.

Ese día La Opinión Austral editó una tapa especial. Hubo fotos y videos con todos. “¡Qué velocidad! Si recién lo anunciamos“, dijo Ángel Rossi.

El 3 de enero de 2019, el papa Francisco designó a García Cuerva como obispo de Río Gallegos. Cuatro años después, el 26 de mayo de 2023, arzobispo de Buenos Aires.

En ese lapso logró un vínculo muy especial. Iglesia, familias, jóvenes. Solidario, empático y con un gen de ayudar. Vivió la pandemia con una dedicación única y fue protagonista de las continuas ayudas a los comedores.

Una idea, un papel y un equipo: Jorge García Cuerva posó para Grupo Crónica. De fondo, el escenario que soñaron. “Hay que animarse, venir y participar”. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Matizó su ajetreada misión pastoral con sus viajes a Buenos Aires y a Roma. En el Vaticano, convocado por Francisco, siempre fue la palabra que Jorge Bergoglio quería escuchar. La amistad se fortaleció y vio en él casi como un heredero.

Cuando Francisco murió el 21 de abril de 2025, a los 88 años, García Cuerva lideró un homenaje y despedida como su amigo lo merecía. No viajó a Roma, sintió que su deber era estar en Buenos Aires.

Aquella vez pude verlo en el Arzobispado, en una conferencia para anunciar cómo serían los actos en Capital Federal. Vi al mismo “padre Jorge” que en Río Gallegos atendía siempre y cerca de los fieles. Intacto, ahora con más responsabilidades. Aquel día sacó fuerzas de dónde no tenía y estuvo a punto de llorar. Todo por Francisco.

La elección del nuevo papa lo tuvo otra vez como protagonista. Junto a la Comisión Episcopal Argentina trabajó para que la visita de León XIV se concretara. La intervención del gobierno de Javier Milei y el ofrecimiento formal de la invitación, a través de la Cancillería, para que venga a Argentina llevaron su tiempo de maduración.

En Montevideo: León XIV ya está en Uruguay: “El viaje es un homenaje a Francisco”, destacó.

“El papa está entre nosotros”

Entre aquella conferencia del comienzo de esta nota, la del 22 de septiembre, y la llegada del papa, pasaron casi 50 días. Luego, el anuncio de su operación y el mundo estuvo en vilo por su salud. García Cuerva, como le había adelantado a La Opinión Austral, nunca dudó de que viniera: “Yo siempre me guié por los partes oficiales de la Santa Sede“. Y también marcó la cancha cuando le respondió al canciller Quirno: “Nos tiene que dar paz saber que hay temas en los que no coincidimos“.

Su mensaje de conciliación siempre está, aunque se recuerda su homilía en el tedeum del 25 mayo cuando pidió recuperar el diálogo, la amistad social y la esperanza, pese a las tensiones políticas: “Basta de alentar la polarización porque nadie se salva solo“.

“En el centro del mundo”

En el Monumento a los Españoles, en las avenidas del Libertador y Sarmiento, se celebrará la misa multitudinaria. Pocas horas antes de la llegada del papa La Opinión Austral estuvo con Jorge García Cuerva y parte de su equipo en la plataforma lateral al escenario.

Fue un momento muy especial. Por un instante recordé aquel primer encuentro durante la pandemia en su oficina de la calle Errázuriz 53, en el Obispado de Río Gallegos. Barbijo, termo, mate en mano, suéter marrón, jean azul, crucifijo, anteojos y con toda la potencia y las ganas de hacer.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, posa con la tapa especial del papa León y habla en exclusiva con La Opinión Austral. El 6 de julio de 2023, LOA publicaba en su tapa “El obispo que dejó su huella”, luego de que fuera elegido en el cargo que hoy posee. FOTOS: CAMILA FERRER POSE-JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Atento a cada detalle de la organización, para él la visita del sumo pontífice tiene un significado de gran relevancia. Por su relación con el papa Francisco y por lo que significó para él y la iglesia argentina, sabe que León XIV también trae su mensaje. Y así lo dijo ni bien llegó el viernes 6 a Uruguay: “Mi viaje es un homenaje a Francisco“.

Recorrió el Monumento a los Españoles junto a gran parte del equipo de trabajo y posaron para una foto exclusiva de La Opinión Austral: Juan Gamba Corta, pastoral del Arzobispado; Justina Klaine, equipo de comunicación y voluntariado del Arzobispado de Buenos Aires; monseñor Alejandro Pardo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Buenos Aires; monseñor Jorge García Cuerva; presbítero Andrés Quinto, vicario de la Arquidiócesis de Buenos Aires; presbítero Lucas Ucchino, del Arzobispado de Buenos Aires; Arturo Bas, colaborador del Arzobispado, y el padre Eugenio Uda, párroco de Nuestra Señora de Loreto. García Cuerva me pidió, emocionado: “Que hable también él, fue el encargado de crear el diseño del escenario aprobado por el Vaticano”.

El 22 de septiembre: De izquierda a derecha: Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, y Raúl Pizarro, secretario general del Epicospado, en la conferencia de prensa que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680. “Ay, mi LU12”, dijo García Cuerva. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Repasó” el lugar casi con visión cinematográfica. Esta vez saco y pantalón negro, camisa clerical, el clériman y un crucifijo. Las manos en los bolsillos. Luego, con la mano derecha, algunas indicaciones. Con poco tiempo, se movía de un lado a otro. Pasos rápidos. Detrás de sus anteojos, gestos y miradas.

Tapa de La Opinión Austral del miércoles 23 de septiembre de 2026.

“Gracias Crónica, nos ayudaron a que la convocatoria sea masiva“, me dice mientras de fondo, sobre el escenario, había muchos trabajadores con los detalles finales. Siente emoción y “también es una profunda acción de gracias a Dios, primero por poder vivir este momento; una gran acción de gracias al santo padre que quiere venir a la Argentina; una acción de gracias a un equipo maravilloso de gente trabajando desde la iglesia, desde los gobiernos locales, desde el Gobierno nacional. Realmente es una obra de mucha gente y creo que hay que agradecer y prepararnos para disfrutar de estos momentos importantes con el papa“.

Santa Cruz y Tierra del Fuego: Jorge García Cuerva y su trabajo en la Diócesis local. Río Gallegos no lo olvida. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Para García Cuerva, Buenos Aires, Córdoba y Luján son todos importantes, “como el encuentro con los jóvenes donde pueden venir incluso los que no son jóvenes, no pasa nada, está todo bien. Ahora es cuestión de que cada uno dé el paso y participe, no dejarnos llevar por el que: ‘Va a haber mucha gente, que voy a tener que caminar…?’. No, al contrario: hay que animarse y hay que largarse a venir y participar.

Durante el ida y vuelta con el arzobispo, hicimos un recorrido visual exclusivo. Ya se había subido al escenario y caminado: “Ahí arriba sentí mucha emoción. Desde el escenario se mira todo y es increíble. Y por otro lado, me llama la atención y me sorprende siempre cómo hay mucha gente capaz de plasmar en la realidad lo que a veces uno dibujó en un papel“.

Se encargó de dar los detalles: los lugares asignados para la prensa, los coros y el escenario principal: “Fue pensado por el equipo pastoral de Buenos Aires. Tiene que ver con esa imagen del techo como si fuese una paloma, el Espíritu Santo que sopla, que guía a la iglesia. También la simbología que tiene que ver con Pedro, el santo padre, la piedra, y por eso también hay una imagen como de piedra que también está allí. La convocatoria es amplia, de sentirnos todos parte de ese escenario tan grande“.

Unidos. García Cuerva y Francisco. Unidos por la fe y la amistad.

Un sueño, un dibujo y la fe

Millones de personas verán en vivo y en directo, en el lugar y por las transmisiones oficiales, al papa en el escenario. La Opinión Austral habló con el padre Eugenio Uda, coordinador eclesiástico responsable del diseño del altar: “Más que un escenario, se trata de un altar con profundo significado litúrgico. El diseño no responde sólo a cuestiones técnicas o estéticas: cada elemento fue elegido por su simbolismo dentro de la fe católica. El escenario puede verse desde unos 2,5 kilómetros de distancia. Los tres elementos principales son: la representación del Espíritu Santo, que guía a la iglesia y al papa; una cruz de aproximadamente 23 metros, concebida como un “gran faro” que simboliza a Cristo y la redención; un altar revestido en piedra, evocando el pasaje bíblico en el que Cristo edifica su iglesia sobre la roca. También está presente la imagen de Nuestra Señora de los Buenos Aires, venerada en la catedral Metropolitana, reforzando el vínculo entre la celebración y la identidad religiosa de la ciudad. Le mandamos el proyecto al Vaticano y lo aprobaron sin dudar”.

García Cuerva: “Extraño a mis amigos y al viento”

El arzobispo mantiene vivo su recuerdo de la capital santacruceña. En varias de las notas que le he realizado, siempre destacó las coberturas tanto de La Opinión Austral como de LU12 AM680 de Río Gallegos. “Con la radio tengo una relación especial. Y en Río Gallegos fue mi gran compañía. Por eso mi asombro e impacto cuando vi su nombre en la conferencia. Y con el diario me pasa lo mismo. Muchas gracias por estar siempre y por transmitir el valor de la fe, el rol de la iglesia y que no se olvidan de los que menos tienen, los más necesitados”.

Tapa especial de La Opinión Austral por la visita de León XIV a la Argentina.

LOA: Jorge, ¿qué extraña de Río Gallegos? ¿Cuándo piensa volver?

García Cuerva: Por ahora no puedo, pero si hay algo que extraño, más allá de mis amigos, es el viento. ¡Bendiciones para todos!

Leé más notas de Hugo Ferrer