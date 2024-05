Tolosa Paz y los planes sociales: “Hay que investigar, pero no significa dejar de asistir a quienes necesitan” La diputada nacional de Unión por la Patria y exministra de Desarrollo Social cuestionó al Gobierno de Javier Milei que junto con la ministra de de Capital Humano Sandra Pettovello y de Seguridad, Patricia Bullrich, utilizan un "plan sistemático para ajustar a los pobres y a los trabajadores". Recordó la purga que hizo ella cuando asumió en la cartera pero defendió la asistencia del Estado a quienes lo necesitan.

“El gobierno utiliza estas denuncias como un plan sistemático para ajustar a los pobres y a los trabajadores. Hay que investigar, pero eso no significa dejar de asistir a quienes necesitan del Estado para poder comer. ¿Cómo explican que en seis meses no transfirieron un solo centavo al Servicio Alimentario Escolar?”, dijo la diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz este sábado al cuestionar el trabajo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Para la exministra de Desarrollo Social de la Nación, Pettovello no cumple con los deberes de funcionaria pública y “confunde sus misiones y funciones como ministra de Capital Humano al frente de cuatro carteras”

En ese sentido la exministra de Desarrollo Social denunció que “en cinco meses de gobierno no entregan comida a los comedores comunitarios, no transfirieron un solo centavo del Servicio Alimentario Escolar en ninguna provincia, no están fondeando el programa UNIR para los niños y niñas wichis en la provincia de Salta , lo que evidencia el plan de ajuste”.

En referencia las denuncias públicas sobre supuestas irregularidades en los comedores sociales, Tolosa Paz entiende que con ello “están pagando los más pobres de la argentina que necesitan de la ayuda social”.

“Hay que ser dura con las irregularidades, pero no hay que olvidarse que una ministra de Capital Humano, tiene la enorme responsabilidad de llevar la política alimentaria, laboral, cultural y educativa. No permitamos que se confundan los roles”, expresó la exministra del Ministerio de Desarrollo Social.

“Si generas una gran cortina de humo tienen piedra libre para ajustar y terminan pagando justos por pecadores. Seamos muy duros con los pecadores pero permitamos que la justicia social siga estando en cada barrio, porque la Argentina cruje de pobreza que se agravó desde que llegó al gobierno Javier Milei”, remarcó en Radio Mitre.

Para luego volver a cuestionar a Pettovello: “No permitamos que se confundan los roles, ella es la ministra de Capital Humano y tiene que rendir cuentas por el incumplimiento de sus funciones y misiones el día que juró. Hay que investigar, pero eso no significa dejar de asistir a quienes necesitan del Estado para poder comer”.

Sobre las declaraciones de Patricia Bullrich acerca de que durante su gestión al frente del Ministerio de Desarrollo Social hubo irregularidades en el Potenciar Trabajo y en los comedores comunitarios, Tolosa Paz recordó: “Se encontraron irregularidades en el Potenciar Trabajo y en un registro de comedores comunitarios. En el caso de Potenciar Trabajo, nosotros recién llegamos, iniciamos un proceso de auditorías que arrojó irregularidades en la nómina que pagaba el Ministerio y dimos de baja 110.000 planes producto de irregularidades en Potenciar Trabajo”.

“La persona que recibía el plan, no estaba en conocimiento de este plan. Nunca pagué en los 14 meses que me tocó ser ministra sin una autorización judicial a quien todos los meses me reportaba y les informaba todos los avances que iba haciendo”, agregó.

Asimismo, Victoria Tolosa Paz sostuvo que “tienen que pagar los pecadores, no pueden pagar los justos por pecadores. Montan que todo es corrupción, que todo es un hecho delictivo, que todo es un plan sistemático para no ejecutar partidas presupuestarias de política alimentaria”

En ese sentido, apuntó contra la ministra de Seguridad: “Si hay delitos que paguen los que son responsables de extorsionar. Si Patricia Bullrich tiene pruebas que hay un plan, está muy bien que investigue y haga las denuncias, y que la Justicia avance”.