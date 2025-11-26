Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Consejo Federal confirmó los cruces de la Región Patagonia del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26: Boxing Club saltará directamente a la Tercera Ronda, mientras que Bancruz deberá jugarse el pase ante Camioneros de Ushuaia en una serie mano a mano que se disputará el 30 de noviembre y el 7 de diciembre.

El sorteo terminó de ordenar un cuadro complejo, con doce equipos ya instalados en la Tercera Ronda —los once ganadores de zona más el mejor segundo— y ocho que deberán superar una Segunda Ronda eliminatoria para seguir en carrera por uno de los cuatro ascensos al Federal A 2026. Entre estos últimos aparece Bancruz, el único representante de Río Gallegos que todavía debe jugar una instancia previa.

El reglamento del Regional para la Región Patagonia establece que en la Primera Ronda clasifican de manera directa a la Tercera Ronda los once primeros de cada zona y el mejor segundo de las zonas de cuatro equipos. A la Segunda Ronda avanzan los otros ocho segundos, que se cruzan en llaves a ida y vuelta. Los cuatro ganadores se suman más adelante a los doce ya clasificados para completar el cuadro de 16 clubes que animarán la Tercera Ronda.

En ese esquema, el desempeño de Boxing en la Zona 3 —terminó puntero con 13 puntos— le permitió evitar la Segunda Ronda y asegurarse un lugar entre los doce equipos que ya esperan rival. El elenco albiverde compartió grupo con Escorpión FC, Bancruz y Deportivo Esperanza, en una zona que se definió recién en la última fecha.

El otro protagonista riogalleguense es Bancruz, que finalizó segundo en la Zona 3 con 10 puntos y diferencia de gol +2. Ese rendimiento lo metió en el pelotón de los mejores segundos y lo ubicó en una serie frente a Camioneros de Ushuaia, que también terminó como escolta en su grupo con 11 unidades. Según el cuadro oficial, Bancruz será local en el partido de ida, programado para el 30 de noviembre, y definirá una semana más tarde —el 7 de diciembre— en la capital fueguina.

La cancha que deberán visitar los de Arias en la vuelta.

Los otros cruces de Segunda Ronda también quedaron confirmados. CAI de Comodoro Rivadavia, segundo de la zona que ganó Jorge Newbery, se enfrentará a Independiente de Puerto San Julián, que sumó 13 puntos y +4 de diferencia en la Zona 4, donde compitió con UPP y Deportivo Nocheros. En esa llave, CAI abrirá como local y la definición será en el estadio Juan Panópulos.

El estadio Juan Panópulos.

La tercera serie tendrá como protagonistas a Independiente de Río Colorado y Deportivo Roca, que llega desde Cipolletti con 11 puntos y +7 de diferencia. El primer partido se jugará en Río Colorado, mientras que la revancha será en el Luis Maiolino, escenario clásico del fútbol rionegrino.

Estadio de Deportivo Roca de Río Negro.

El último cruce de esta instancia medirá a Cruz del Sur de Bariloche con el representante de la zona 7 de Neuquén, aún a confirmar entre Patagonia y San Patricio del Chañar, ambos con 9 puntos. Lo que ya está definido es que el equipo neuquino actuará como local en el primer encuentro y que la serie se cerrará en Bariloche.

Del lado de los clasificados directos a la Tercera Ronda, el mapa patagónico muestra la diversidad geográfica del Regional. Además de Boxing Club, ya aseguraron su lugar clubes como JJ Moreno (Puerto Madryn), Camioneros de Río Grande, Atlético San Julián, Estudiantes Unidos (Bariloche), Independiente de Neuquén, Alianza de Cutral Có, Deportivo Villalonga, La Amistad de Cipolletti, Atlético Regina y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia. El listado se completa con Sportsman Club de Choele Choel, que se transformó en el mejor segundo de la región con 13 puntos y +8 de diferencia.

El Regional, fiel a su esencia, vuelve a poner en juego largos trayectos por ruta, climas exigentes y presupuestos ajustados, pero también ofrece la posibilidad concreta de que un club del interior profundo del país dé un salto de categoría. En ese contexto, los próximos 30 de noviembre y 7 de diciembre pueden marcar un antes y un después para Bancruz, mientras Boxing observa desde la Tercera Ronda y proyecta su propio camino hacia el sueño del Federal A 2026.