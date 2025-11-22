Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La instancia patagónica del Regional reúne once zonas. Se clasifica directamente el primero de cada grupo y el mejor segundo de toda la región; los otros ocho mejores segundos pasan a una ronda previa de eliminación directa. En ese escenario, la Zona 3 ofrece un tablero cerrado: Bancruz y Boxing llegan igualados con 10 puntos, Escorpión FC suma 7 y Deportivo Esperanza cierra con 1 unidad. Los cuatro jugarán este domingo a las 16:00, con dos partidos que cruzarán a los representantes de Río Gallegos con el conjunto de El Calafate.

En el estadio Héctor “Pocho” Gómez de El Calafate, Deportivo Esperanza recibirá a Boxing Club en un duelo que puede resultar decisivo para el futuro del Albiverde. El equipo que conduce Matías Clavel viene de caer 4 a 2 como local ante Bancruz en el Emilio Pichón Guatti, pero se mantiene en la cima de la zona gracias a los triunfos previos frente a Esperanza, Escorpión y al propio Bancruz. Una victoria en la villa turística dejaría a Boxing, como mínimo, entre los mejores segundos de la región y lo mantendría en la pelea por el primer puesto, dependiendo de lo que ocurra en Río Gallegos.

Tabla Zona 3 Patagonia.

El escolta riogalleguense, sin embargo, no llegará completo a El Calafate. Tras el caliente clásico ante Bancruz, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal emitió sanciones que condicionarán el armado del equipo. Según el documento al que accedió La Opinión Austral, el ayudante de campo Franco Negrete recibió dos fechas de suspensión, al igual que los jugadores Jonatan Vallejos y Matías Palacios, mientras que el defensor Julio Lescano fue sancionado con una fecha. De este modo, Boxing deberá reordenar la última línea y el medio campo, además de reestructurar su ofensiva sin uno de sus delanteros de referencia.

En paralelo, en la cancha de Hispano Americano se jugará otro choque determinante: Escorpión FC será local ante Bancruz, también desde las 16:00. El equipo de Carlos Padín llega en alza tras golear 5 a 1 a Deportivo Esperanza en El Calafate, resultado que le permitió alcanzar los 7 puntos y sostener sus chances matemáticas de clasificación. Antes, Escorpión había igualado con Boxing, vencido a Esperanza en Río Gallegos y sufrido dos caídas ajustadas frente a Bancruz y Boxing, ambas en partidos que se definieron en los últimos minutos.

Enfrente estará un Bancruz que se instaló en la cima de la zona luego de su resonante victoria 4 a 2 ante Boxing en el Pichón Guatti. El conjunto dirigido por Esteban Arias construyó su campaña con triunfos clave sobre Escorpión y Deportivo Esperanza, además del empate inicial en El Calafate. Con 10 puntos y una diferencia de gol positiva, el Bancario sabe que un nuevo festejo en Hispano lo dejará muy bien posicionado, ya sea para quedarse con el primer lugar o para aspirar a ser uno de los mejores segundos de la Región Patagónica.

Bancruz tampoco estará completo: el delantero David Oyarzún deberá cumplir una fecha de suspensión, también producto de lo ocurrido en el último clásico. Pese a esa baja, el equipo llega con confianza y con una estructura que se mostró sólida en los momentos decisivos del torneo, algo que lo mantiene como uno de los animadores del “mini campeonato” riogalleguense que se armó en la Zona 3.

Tarde polémica en cancha del Albiverde. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Mientras tanto, Deportivo Esperanza jugará su último partido como local con la voluntad de cerrar el Regional compitiendo de igual a igual. Más allá de haber quedado relegado en la tabla, el equipo de Jacinto García mostró pasajes interesantes en varios encuentros y será juez en la disputa entre los clubes de Río Gallegos. Un resultado positivo frente a Boxing podría alterar el tablero y abrir una combinación de escenarios que mantendría la definición en suspenso hasta el pitazo final en Hispano.

En la Zona 4, la realidad de Unión Petroleros Privados es más compleja. Después de la derrota 2 a 1 ante Independiente en Puerto San Julián y del 4 a 0 de Atlético San Julián sobre Deportivo Nocheros en Las Heras, la tabla muestra a los dos equipos sanjulianenses en lo más alto con 10 puntos, UPP con 7 y Nocheros con 1. El formato de competencia deja al Lobo sin margen de error: está obligado a ganar y a esperar que los resultados lo acompañen para soñar con una clasificación como primero (difícil por la diferencia de gol) o como uno de los mejores segundos.

La última fecha también se jugará íntegramente a las 16:00. En el estadio de Atlético San Julián, UPP visitará al puntero en un duelo que, por peso específico, se parece a una final anticipada para los dirigidos por Sebastián Luna. El conjunto riogalleguense ya supo ganar en Las Heras y rescatar un empate sin goles ante Atlético como local, pero las goleadas recibidas en los cruces con los sanjulianenses encarecieron su diferencia de gol y lo dejaron en una posición de mayor riesgo. Al mismo tiempo, en Las Heras, Deportivo Nocheros será anfitrión de Independiente, que buscará asegurar su lugar en la próxima instancia sin depender de terceros.

El Lobo está obligado a ganar para soñar con la segunda ronda. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Con este panorama, la última jornada del Regional Federal Amateur en la Región Patagónica se presenta abierta para los representantes de Río Gallegos. Boxing, Bancruz y Escorpión protagonizarán una definición cerrada en la Zona 3, mientras que UPP irá por una victoria que lo mantenga con vida en la Zona 4. Entre suspensiones, viajes largos y partidos en simultáneo, el cierre de la fase de grupos condensará el esfuerzo de varias semanas en 90 minutos que pueden marcar el futuro deportivo de los clubes santacruceños en la categoría de ascenso más federal del país.