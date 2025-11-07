Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos vivirá una fecha que puede mover las posiciones en las dos zonas donde compiten los equipos capitalinos. Con la primera rueda ya consumida, los antecedentes ofrecen un mapa claro: Boxing llega como puntero en la Zona 3; Bancruz y Escorpión persiguen a corta distancia; y en la Zona 4, UPP se mantiene en el lote de escoltas de Atlético San Julián. Así se juega y así llegan.

Sábado 17:00 — UPP vs. Deportivo Nocheros (Hispano Americano)

UPP cerró la primera vuelta con 4 puntos (2–1 a Nocheros en Las Heras, 1–4 con Independiente de Pto. San Julián y 0–0 con Atlético San Julián). En casa, necesita reafirmar el punto logrado ante el líder y recuperar la versión del debut: orden en campo propio, presión en segunda pelota y pegada desde media distancia. Nocheros sumó 1 punto (1–2 con UPP, 1–6 con Atlético San Julián y 2–2 con Independiente) y llega obligado a mejorar su retroceso defensivo. Para UPP, ganar lo sostiene a tiro de la cima en una Zona 4 apretada; para Nocheros, sumar en Río Gallegos es sostener chances en el arranque de las revanchas.

Sábado 20:00 — Escorpión FC vs. Boxing Club (Hispano Americano)

El primer cara a cara terminó 0–0. Después, Escorpión (4 pts) alternó: 2–0 a Deportivo Esperanza y 0–1 con Bancruz; mostró presión alta eficaz y gol de jugada (Facundo González y Emiliano Toledo, los festejos ante los calafateños). Boxing manda con 7 puntos tras el empate inicial: 1–0 a Bancruz y 3–1 a Esperanza (goles de Erramuspe, Rodríguez y Vallejos), con crecimiento en eficacia y cierres de partido. Clave: la intensidad del Alacrán para incomodar la salida albiverde y la respuesta de Boxing en el juego aéreo propio y ajeno. El resultado impacta directo en la punta de la Zona 3.

Domingo 11:00 — Bancruz vs. Deportivo Esperanza (Boxing Club – “Pichón” Guatti)

En el estreno empataron 2–2 en El Calafate. Desde entonces, Bancruz (4 pts) perdió 0–1 con Boxing y se recuperó con un 1–0 agónico ante Escorpión: equipo corto, firmeza atrás y búsqueda por bandas para lastimar por arriba. Deportivo Esperanza (1 pt) cayó 0–2 con Escorpión y 1–3 con Boxing; necesita transformar pasajes de control en goles y ajustar la defensa en centros laterales (su gol más reciente fue de cabeza, vía Ortiz). Con la mañana del domingo como marco, el Bancario se juega sostenerse entre los escoltas; para Esperanza, puntuar afuera resulta vital para no quedar rezagado en la Zona 3.