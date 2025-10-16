El Regional Federal Amateur encuentra a Unión Petroleros Privados(UPP) en su punto más alto de la temporada. El Lobo llega al estreno con credenciales recientes: campeón del Torneo Apertura de la Liga Fútbol Sur, con final ganada a Bancruz, y clasificado al Regional tras quedarse con el Clasificatorio Provincial, en un camino que incluyó victorias de alto impacto ante Boxing y el propio Bancruz por penales, y un cierre categórico frente a Independiente de San Julián. Con ese antecedente, el equipo de Sebastián Luna se sube al micro con una hoja de ruta exigente y un plan de partido sin estridencias: competir cada pelota con orden, intensidad y eficacia.

El debut será el domingo 19, a las 14, ante Nocheros en Las Heras. La delegación saldrá el sábado a primera hora para cubrir un recorrido cercano a los 800 kilómetros, descansar y encarar el partido con la cabeza despejada. “Es la primera vez que voy a dirigir un Regional y estoy ansioso, pero tranquilo por lo que venimos trabajando. Queremos ser competitivos”, dijo Luna en LU12 AM680. El entrenador ancló su discurso en hechos: “Tuvimos la suerte de eliminar a Boxing y Bancruz y después ganamos la final con Independiente. Aprendimos de un primer juego flojo de local y en San Julián ganamos 3-0”.

Sebastián Luna, DT de UPP.

El orgullo de campeón vigente no se tradujo en relajación. UPP mantuvo el esqueleto del equipo y sumó refuerzos funcionales al mapa del torneo: kilómetros de ruta, canchas de césped sintético y viento como factor de juego. Santiago Chazarreta, volante central con pasado en el fútbol bonaerense, contó su carta de presentación: “Mi virtud es el cambio de frente y el remate de media distancia”. Leandro Gutiérrez, con un último paso por Boxing en el Regional, tiempo en Uruguay (Copa OFI) y el Promocional Amateur, aportó adaptación: “Sé cómo juega el viento y el sintético. Veo buen nivel y creo que vamos a hacernos fuertes”.

Leandro Gutiérrez, jugador de UPP.

Luna explicó el porqué de las altas: “Necesitábamos gente con experiencia para un torneo muy cansador. Los que llegaron vienen a sumar al buen juego y al carácter del grupo”. La base sostiene el modelo y la identidad: nombres como Jonathan Jofré —goleador serial de la Liga Barrial, máximo artillero en la Liga Sur y autor de siete goles en cuatro partidos del zonal—, Nacho Aversa y una camada que se probó en finales a repetición. “Cuando los buenos jugadores se juntan, se entienden; a veces no hace falta tanto entrenamiento para ver sociedades”, definió el DT sobre los primeros ensayos con plantel completo.

El calendario de zona marca una secuencia quirúrgica: estreno en Las Heras y tres localías consecutivas en Río Gallegos (ante Independiente de San Julián, Atlético San Julián y la vuelta con Nocheros), con cierre de fase como visitantes en San Julián. En una región donde los detalles pesaron siempre, la eficiencia en las áreas y la gestión del viento suelen decidir más que las posesiones largas. UPP, que ya mostró un registro alto de eficacia en instancias definitorias, apunta a replicar esa versión: orden en campo propio, transiciones rápidas y pelota parada con ejecutores naturales (el remate de Chazarreta viene a sumar en esa receta).

Santiago Chazarreta, jugador de UPP.

La coyuntura patagónica exige algo más que libreto. El viaje y la logística importan: comida, descanso, elección de botines para superficies que cambian de una cancha a otra y la capacidad de administrar energías entre torneo local y regional. UPP ya demostró que puede competir en paralelo y ahora, ajustó su lista de buena fe con incorporaciones que amplían el banco sin tocar la estructura.

En el aire de LU12 se filtró también un guiño familiar: “Leo” Luna, jugador de River Plate en Divisiones Juveniles, estuvo presente en el estudio, acompañando una semana en la que volvió a Río Gallegos para ver a su familia. La escena, más allá del color, retrató el clima de grupo que UPP construyó puertas adentro: pertenencia, responsabilidad y ambición dosificada.

“Leo” Luna pasó por los estudios de Radio LU12 AM680.

La frase que funcionó como norte en la previa la dejó el propio Luna: “No me gusta hablar de ganar o perder, sino de estar a la altura; representar bien al club y a la ciudad”. En ese marco, el Lobo viaja con el envión del título local, el peso de haber clasificado en la cancha y la confianza de un plantel que aprendió a navegar partidos cerrados. La primera prueba, en Las Heras, medirá algo más que el resultado: calibrará la talla competitiva de un campeón que eligió el camino difícil —el de competir— para sostener su lugar entre los que deciden. El domingo, desde las 14, empieza la cuenta larga de un objetivo que se repite en cada vestuario y en cada barrio de Río Gallegos: estar a la altura, paso a paso, hasta donde alcance el envión.