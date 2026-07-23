Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte del marinero Eduardo Morales durante una maniobra de pesca volvió a poner en primer plano los riesgos de una de las actividades laborales más exigentes del país. El secretario regional del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) en Puerto Madryn, César “Castor“ Zapata, lamentó el fallecimiento del trabajador, explicó que todavía se investigan las causas del accidente y destacó el acompañamiento que el gremio brinda a la familia.

Zapata remarcó que quienes desarrollan la actividad conocen desde el primer día los peligros del trabajo en el mar, aunque aclaró que ello no disminuye el impacto que genera cada tragedia. “Nosotros somos conscientes. Mucha gente cree que el marinero gana mucha plata o que nuestro trabajo es fácil, pero no es así. Nos gusta lo que hacemos, pero sabemos que estamos expuestos a riesgos y que, lamentablemente, estas cosas pueden pasar arriba de un barco“, expresó a La Opinión Austral.

Zapata: “Lamentablemente, estas cosas pueden pasar arriba de un barco”, indicó el titular del gremio SOMU.

Respecto al accidente, explicó que hasta el momento no existen precisiones sobre cómo ocurrió el hecho y que será fundamental el testimonio de los tripulantes que compartían la navegación con la víctima. “Las condiciones estaban dadas para pescar, no había ninguna alerta meteorológica. Sabemos que una maniobra, el corte de un cabo o cualquier descuido puede terminar en un accidente, pero hoy no puedo asegurar qué fue lo que pasó. Estamos esperando que los compañeros declaren para conocer con certeza cómo ocurrió”, señaló.

El dirigente sindical reveló que julio ha sido particularmente doloroso para la actividad pesquera. “Lamentablemente este mes fue trágico para los marineros. Ya llevamos tres compañeros fallecidos. Uno desapareció en el buque “Lucas Mario” y nunca pudo ser encontrado; otro murió tras sufrir un infarto en otro barco y ahora ocurre esta nueva tragedia“, indicó.

“Lamentablemente este mes fue trágico para los marineros”.

CÉSAR ZAPATA

Ante estos hechos, explicó que el primer paso del gremio es contener a los familiares. “Lo primero que hacemos es tomar contacto con la familia. En éste caso, como eran de Sierra Grande, se informó al delegado y también trabajamos junto a la empresa. Trajimos a parte de la familia a Puerto Madryn y tratamos de acompañarlos permanentemente en éste momento tan difícil“. “A él l(Morales) o llamábamos Capitán”. indicó César Zapata.

Asimismo, aseguró que las empresas suelen responder con las obligaciones previstas en este tipo de situaciones. “Hay seguros y nosotros, desde el gremio, estamos encima para que se cumpla con todo lo que corresponde. Hasta ahora, en ese sentido, no hemos tenido inconvenientes“, afirmó.

“Era un compañerazo”

Zapata contó que conocía personalmente al trabajador fallecido, con quien había compartido campañas de pesca años atrás. “He navegado con él. Era de la época de Alpesca y hacía muchos años que trabajaba embarcado. En este rubro nos conocemos todos”, recordó.

Morales tenía cincuenta años y una amplia trayectoria. “Tenía muchísima experiencia”, expresaron desde el SOMU. En la foto, el marinero fallecido junto a su familia.

Agregó que Morales tenía cincuenta años y una amplia trayectoria. “Tenía muchísima experiencia. Siempre navegó en estos barcos y era un compañerazo. Nosotros muchas veces nos conocemos más por los apodos que por los nombres. A él lo llamábamos “Capitán“. Lamentablemente, por más experiencia que uno tenga, nadie está exento de sufrir un accidente“.

Cómo es la vida de un marinero

Durante la entrevista con La Opinión Austral, el secretario regional del SOMU también describió la rutina de quienes trabajan embarcados pescando en alta mar.

Explicó que existen diferencias entre los buques fresqueros y los congeladores. En los primeros, las campañas suelen extenderse entre tres y cuatro días, dependiendo de la cantidad de cajones capturados, mientras que los congeladores permanecen entre diez y quince días en alta mar, según las toneladas que logren pescar.

Otro fuerte impacto por la nueva tragedia entre los trabajadores marítimos. En la foto, barcos en la costa de Chubut.

Además, recordó que la temporada de langostino comenzó en marzo y, si las condiciones de captura lo permiten, se extenderá hasta octubre.

Las declaraciones de Zapata reflejan el impacto que la nueva tragedia provocó entre los trabajadores marítimos, un sector acostumbrado a convivir con los riesgos del mar, pero que vuelve a enfrentar el dolor por la pérdida de uno de sus compañeros.

Comunicado de Red Chamber

Antes del comunicado oficial del SOMU y de las actuaciones judiciales, Red Chamber Argentina emitió un comunicado en el que confirmó el fallecimiento del marinero Eduardo Morales, quien cayó al mar durante la mañana de este jueves mientras cumplía tareas a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes, en aguas de jurisdicción nacional.

Según informó la empresa, apenas se produjo el accidente la tripulación activó de inmediato el protocolo de emergencia, iniciando las maniobras de rescate y dando aviso a la Prefectura Naval Argentina y a las demás embarcaciones que se encontraban operando en la zona.

La empresa Red Chamber Argentina expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del marinero fallecido.

La firma señaló que se desarrolló un intenso operativo de búsqueda, del que participaron numerosos buques de la flota pesquera argentina que acudieron para colaborar en la localización del trabajador. Finalmente, el cuerpo de Morales fue hallado sin vida por la tripulación del buque Magdalena, quedando posteriormente a disposición de las autoridades competentes, que continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.

En el comunicado, Red Chamber Argentina expresó sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del marinero fallecido y aseguró que ya brinda asistencia y acompañamiento a sus seres queridos.

“La pérdida de Eduardo Morales representa un profundo dolor para toda la compañía“.

RED CHAMBER ARGENTINA

“La pérdida de Eduardo Morales representa un profundo dolor para toda la compañía“, indicó la empresa, que además agradeció la solidaridad de las tripulaciones y empresas pesqueras que participaron del operativo de búsqueda.

Finalmente, la firma reafirmó su compromiso con la seguridad y el bienestar de sus trabajadores y manifestó que colaborará plenamente con las autoridades en la investigación administrativa y legal que se lleva adelante para esclarecer lo ocurrido.