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Juan Manuel Reverter, el principal acusado por el femicidio de la modelo e influencer Agostina Jalabert, fue detenido este jueves en el condado de Deschutes, estado de Oregón, Estados Unidos. El ciudadano argentino, oriundo de Viedma, era buscado por la Justicia mexicana desde el crimen ocurrido el 18 de febrero de 2023 en Playa del Carmen.

El procedimiento se concretó alrededor de las 7:30 en el marco de una alerta roja de Interpol vigente por el delito de feminicidio. Con la captura confirmada, se espera que comiencen los trámites de extradición para que Reverter sea trasladado a México y comparezca ante los tribunales de Quintana Roo.

La familia de la víctima confirmó el arresto del sospechoso. “Todo el operativo comenzó hoy a la mañana. Reverter está detenido”, confiaron allegados directos a Diario Río Negro luego de recibir la notificación oficial desde Estados Unidos.

Un operativo conjunto entre organismos internacionales

La captura fue el resultado de una investigación coordinada entre el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service), Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y la Patrulla Fronteriza.

Los organismos trabajaron de manera conjunta con tareas de inteligencia criminal para localizar al acusado, quien se desplazaba entre distintas jurisdicciones con el propósito de evitar a la Justicia.

La alerta roja de Interpol había sido emitida a pedido de las autoridades judiciales mexicanas después de que Reverter abandonara ese país sin prestar declaración formal. La medida permitió coordinar acciones entre organismos internacionales para ubicarlo y detenerlo con fines de extradición. El Código Penal del Estado de Quintana Roo establece para el delito de feminicidio una pena máxima de hasta 40 años de prisión.

La acusación de la Fiscalía

Según la hipótesis de la Fiscalía mexicana, Reverter asesinó a Agostina Jalabert y posteriormente intentó encubrir el crimen. La investigación sostiene que golpeó y estranguló a la joven de 31 años y luego simuló un ahorcamiento para que el hecho fuera considerado inicialmente un suicidio.

Con anterioridad, el Juzgado Federal de Viedma, a cargo del juez Ezequiel Humberto Andreani, había autorizado las medidas vinculadas a la captura internacional en coordinación con la Policía Federal Argentina, ante la posibilidad de que el acusado permaneciera en la región o intentara trasladarse hacia Belice o Guatemala.

Cómo cambió la investigación

Agostina, oriunda de Carmen de Patagones, fue encontrada sin vida en el baño del departamento que compartía con Reverter en Playa del Carmen. El cuerpo estaba sujeto con un cinturón de bata a un toallero de apenas 1,20 metros de altura.

Durante varios meses, las autoridades mexicanas investigaron el caso como una muerte por autodeterminación. Sin embargo, la insistencia de la familia y la intervención de la Cancillería argentina impulsaron una revisión del expediente por parte de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La Mesa Especial de Feminicidios volvió a analizar las pruebas y detectó indicios de lucha y violencia en la escena. Además, una nueva autopsia reveló lesiones incompatibles con un suicidio, entre ellas golpes y marcas de presión manual en el cuello, lo que determinó que la muerte fue consecuencia de una asfixia de origen violento.

Para la familia Jalabert-Gianni, la detención representa el avance más importante desde el inicio de la investigación. Después de casi tres años de reclamos para esclarecer el caso, el principal sospechoso quedó detenido y a la espera de ser puesto a disposición de la Justicia mexicana.

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