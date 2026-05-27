Trágico accidente en Aeroparque: murió un trabajador tras una fuga de gas y otro resultó herido El hecho ocurrió mientras dos operarios realizaban tareas de mantenimiento en una sala técnica ubicada en el primer piso del aeropuerto. Un tablero electrico cayó sobre una valvula de seguridad y provocó una fuga de dióxido de carbono.

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Un trabajador murió y otro resultó herido este miércoles en un trágico accidente ocurrido en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Ciudad de Buenos Aires, mientras realizaban tareas de mantenimiento en una sala técnica del primer piso del aeropuerto.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, ambas víctimas eran empleados de la empresa tercerizada “Maxiseguridad”, contratada por Aeropuertos Argentina para realizar trabajos de mantenimiento en tubos de dióxido de carbono.

Cómo ocurrió el accidente en Aeroparque

De acuerdo con las primeras versiones, el hecho se produjo cuando los operarios efectuaban arreglos en uno de los tubos de dióxido de carbono instalados en una sala técnica ubicada cerca del sector de preembarque nacional.

En circunstancias que todavía son materia de investigación, un tablero eléctrico cayó sobre una de las válvulas de seguridad del sistema y provocó una importante fuga de gas. Como consecuencia, los trabajadores quedaron atrapados dentro del recinto.

Personal médico y equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas. Sin embargo, al ingresar a la sala encontraron que uno de los empleados ya había fallecido. El otro trabajador sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

La víctima fatal fue identificada como F. E. G., de 33 años, quien trabajaba en el sector desde 2019.

Qué efectos provoca una fuga de dióxido de carbono

Aunque el dióxido de carbono no es considerado un gas tóxico, especialistas explican que una fuga en ambientes cerrados o con poca ventilación puede resultar extremadamente peligrosa.

Esto ocurre porque el gas desplaza el oxígeno presente en el aire, lo que puede generar síntomas como mareos, fatiga, malestar general, pérdida de conocimiento e incluso la muerte por asfixia si las personas quedan atrapadas sin posibilidad de evacuar el lugar.

El accidente ocurrió en una zona restringida del aeropuerto, a la que solo puede acceder personal autorizado.

Investigación y peritajes

Tras el hecho, la Fiscalía interviniente ordenó preservar el área donde ocurrió el accidente, además del traslado del cuerpo y el secuestro de las prendas utilizadas por los trabajadores.

Además, se tomarán declaraciones testimoniales tanto al personal de Aeropuertos Argentina como a empleados de la empresa “Maxiseguridad”, con el objetivo de determinar las causas exactas que desencadenaron el accidente fatal en Aeroparque.