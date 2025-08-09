Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que Javier Milei anunciara en cadena nacional que prohibirá que el Tesoro se financie con emisión monetaria, que enviará al Congreso una ley para sancionar a quienes aprueben presupuestos con déficit fiscal y que “si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, Cristina Fernández de Kirchner arremetió nuevamente contra el presidente: “Tenés que estar loco o ser un gran mentiroso”, dijo.

A través de su cuenta de X (exTwitter), la exmandataria escribió: “Che Milei… acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada“. Seguidamente afirmó: “Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”.

Fernández de Kirchner le exigió a Milei: “Haceme un favor… dejá de mentir con la cantinela esa de que en tu gobierno no hay emisión monetaria… si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

Se preguntó: “¿Qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes? ¿Con chupetines? No… con emisión de dinero”. Y agregó: “¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… los que tienen su mejor representante en tu ministro de Economía.”

Para cerrar, sentenció: “Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

