Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mediante cadena nacional, el presidente Javier Milei confirmó que prohibirá que el Tesoro pueda financiarse con emisión monetaria y que enviará al Congreso una ley para castigar a quien apruebe presupuestos con débito fiscal.

En un mensaje grabado en Casa Rosada, anunció que “frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del Gobierno y de la prosperidad de los argentinos”, se tomarán dos medidas para “amurallar” el déficit cero y la política monetaria.

“En primer lugar, el día lunes firmaré una instrucción en el Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria. El Tesoro nacional, mediante este acto, no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Es una medida que, si bien en la práctica ya implementábamos, hoy lo estamos formalizando”, puntualizó.

Como segundo punto, confirmó que en los próximos días enviará un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que “incurran” en déficit fiscal. “Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit”, alegó.

A propósito, dijo que “todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales“.

Agregó que “aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás, volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos”.

Milei busca “amurallar el déficit cero”.

“Para el año que viene la inflación desaparecerá por completo”

En otro tramo de su discurso, insistió: “Si la inflación no estuviera directamente ligada a la cantidad de dinero de una economía, podríamos felizmente imprimir billetes para todos y abolir la pobreza por ley. La dura realidad es que emitir dinero no crea riqueza, sino que la destruye porque le quita valor al dinero que ya estaba en circulación”.

En tal aspecto, aseguró que “nosotros fijamos la cantidad de dinero hace un año, lo que hará que para el año que viene la inflación desaparezca por completo (…) Por eso, cuando se terminen de limpiar los rezagos de la emisión monetaria pasada, las fluctuaciones del dólar, de las papas o de las zanahorias no tienen por qué impactar sobre el nivel general de precios, y por ende en la tasa de inflación”.

Recalcó que “la única relación causal que existe es desde la cantidad de dinero hacia el nivel de precios, no existe relación causal entre el tipo de cambio y el nivel de precios. La cantidad de dinero es la que va a determinar los precios y si la dejamos constante, una vez que se limpien los rezagos de la política monetaria heredados del desastre de la gestión anterior, la inflación solo será un mal recuerdo del pasado”.

Reiteró que “hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin impulsar su fuente de financiamiento y sin preocuparse porque esa fuente implique o no imprimir dinero. Al hacerlo no está proponiendo otra cosa que más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nietos, las generaciones futuras”.

Criticó que “es paradójico que la figura del parlamento fue concebida originalmente con el propósito de proteger el patrimonio de sus representados de las garras del Poder Ejecutivo…y aquí es el propio parlamento el que pretende aumentar el gasto, lo cual implica mayores impuestos, por ende atenta contra los ingresos de sus representados. El verdadero mundo al revés“.

Para cerrar, sentenció: “Quiero ser muy claro con algo: no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda, no vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia, y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante“.

Leé más notas de La Opinión Austral