El presidente Javier Milei difundió en sus redes una imagen abrazando al titular del Senado, Martín Menem, tras la controversia generada por el saludo de manos entre ambos durante el acto del domingo en el búnker de La Libertad Avanza en Gonnet, La Plata.

Pese a las críticas que recibe el clan Menem —conformado por Martín y su primo Eduardo “Lule” Menem, estrecho colaborador de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei— por la derrota en la provincia de Buenos Aires, el jefe de Estado resolvió reafirmar su respaldo al dirigente que encabeza la Cámara Baja.

Mediante Instagram, el libertario buscó cerrar el debate interno al publicar en sus historias una foto difundida previamente por Menem. “Incondicional”, escribió para describir el momento exacto en el que el Presidente lo abrazó al subir al escenario para pronunciar el discurso final, luego de conocerse la abultada ventaja de 13 puntos que impuso a Fuerza Patria en la elección provincial.

El frío saludo inicial entre Milei y Menem desató especulaciones en redes sociales, donde muchos usuarios interpretaron la falta de calidez como un gesto de desaprobación por parte del primer mandatario. De todos modos, el lunes el riojano estuvo presente en las dos reuniones de Gabinete y este martes Milei lo incluyó en la mesa política reducida con la que busca encaminar la gestión.

