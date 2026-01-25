Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inflación, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo siguen siendo los principales condicionantes del humor social de cara a las expectativas para este años.

Así lo indica un relevamiento nacional de la consultora Zentrix que muestra que, mientras comienza a mejorar la percepción sobre la economía personal, persiste una visión mayoritariamente negativa sobre la economía nacional, con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo como principales factores de preocupación.

Los datos, según publicó BAE Negocios, correspondientes a enero de 2026, aportan claves sobre el clima económico y social que enfrenta el Gobierno.

Cómo perciben sus salarios los argentinos según su economía doméstica.

Uno de los resultados más significativos de la encuesta es la autopercepción de clase social. El 50,8% de los encuestados se identifica como parte de la clase baja, mientras que el 38% se ubica en la clase media. En contraste, apenas el 9,5% se considera de clase alta.

En el plano individual, la encuesta muestra un cambio de tendencia. El 38,8% de los consultados considera que su economía personal está mejorando, superando a quienes la evalúan como negativa o regular, ambos con el 30,6%.

Cuáles son las expectativas que tienen para este 2026.

Según la serie histórica de Zentrix, este repunte se consolida en enero de 2026 tras varios meses de estabilidad, lo que sugiere una mejora incipiente en la percepción del ingreso y el consumo cotidiano.

En tanto, el 48,2% de los encuestados califica la situación del país como negativa. Sin embargo, el informe destaca que este porcentaje viene descendiendo desde agosto de 2025, mientras que la visión positiva creció hasta el 31,4%.

La inflación sigue siendo el principal problema económico para los hogares. Un contundente 74,7% de los encuestados afirma que su salario no le gana a la inflación, un dato que explica la persistencia del descontento social pese a la mejora parcial de expectativas.

En este contexto, la credibilidad del INDEC muestra señales mixtas. Si bien el 56,4% desconfía de las estadísticas oficiales, un 41,4% considera que los datos de inflación reflejan su realidad, un porcentaje que creció respecto de mediciones previas y sugiere una leve recuperación de la confianza.