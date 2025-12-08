Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) señaló que en el último fin de semana largo de Argentina, previo a las Fiestas de Fin de Año, número de turistas que viajó creció 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.

Aseguró que el movimiento turístico “terminó mostrando un desempeño bastante sólido para esta altura del año”.

El fin de semana largo por el “Día de la Inmaculada Concepción” se “desplazaron 1.377.810 turistas por la Argentina, un 43,5% más que en el mismo feriado de 2023 (en 2024 no hubo feriado). La fecha volvió a consolidarse como uno de los momentos de movilidad turística previos al verano, señaló la entidad.

La estadía promedio fue de dos noches, menor a los 2,6 días de estadía que se registraron en 2023, una tendencia que se viene profundizando en un contexto de menor poder adquisitivo de las familias.

Asimismo, el gasto promedio diario por turista fue de $ 90.495, un 8,8% mayor en términos reales contra 2023. Este aumento refleja un mayor esfuerzo de consumo de los viajeros, que concentraron sus gastos en servicios esenciales y en experiencias de alto valor percibido.

– En total, los turistas desembolsaron $ 249.370 millones a lo largo del fin de semana, lo que implicó un aumento del 20,1% real frente a 2023.

Santa Cruz

En su reciente informe, CAME precisó que el movimiento turístico en el distrito patagónico, “estuvo sostenido por sus experiencias de naturaleza, cultura patagónica y actividades al aire libre, características que siguen posicionándola como uno de los destinos más atractivos del sur argentino.

“Las distintas localidades tuvieron un flujo estable de visitantes, con escapadas cortas y propuestas vinculadas al patrimonio natural y arqueológico”.

En Perito Moreno, capital arqueológica de Santa Cruz, el fin de semana se orientó a disfrutar de tres de los atractivos más emblemáticos de la región. “La Cueva de las Manos, declarada Patrimonio de la Humanidad, volvió a ser uno de los sitios más visitados por quienes buscan conectarse con las raíces más antiguas de la humanidad en el impresionante Cañadón Pinturas“.

El Portal Cañadón Pinturas es el lugar ideal para el avistaje de fauna silvestre.

A pocos kilómetros, en el Parque Nacional Patagonia, el acceso Portal Cañadón Pinturas ofreció senderos autoguiados, observación de fauna y un Centro de Interpretación con planetario que sumó valor educativo a la experiencia. En el Portal La Ascensión, del Parque Nacional Patagonia, los visitantes recorrieron senderos de distintos niveles, con vistas al lago Buenos Aires y refugios ideales para caminatas cortas.

Balance

En lo que va del año se celebraron ocho fines de semana largos, donde viajaron 13.342.750 turistas por el país. Estas escapadas representaron un movimiento económico estimado en $ 2.971.578 millones, lo que equivale a US$ 2.030 millones.

“El impacto de estos feriados fue significativo no sólo por la cantidad de personas movilizadas, sino también por su efecto dinamizador sobre las economías regionales, con beneficios para miles de pymes vinculadas con la actividad turística”, concluyó el informe.