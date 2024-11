Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leonel Agustín Flores tiene 25 años de edad, es oriundo de Caleta Olivia y vive en la ciudad de Catamarca, donde se encuentra estudiando una carrera. Desde el mes de agosto no se sabe nada de él y su madre, Beatríz Andrade, pide ayuda para ponerse en contacto con él y, al menor, saber cómo está. El joven viajó a la provincia de Buenos Aires hace tres meses y, desde eso, no se sabe nada de su paradero.

“Más que todo es para saber cómo se encuentra perdí la comunicación con él en el mes de agosto. Cuando me comuniqué con él me dijo que se encontraba en la provincia de Buenos Aires, que estaba todo bien y que no me preocupara. Le pedí que me mande un mensajito de vez en cuando porque no es de mandar mensajes, ni llamar, pero desde ahí no supe nada más“, contó a La Opinión Zona Norte.

Leonel Agustín Flores tiene 25 años.

El joven estudia el profesorado de Teatro en el Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC). Beatriz comentó que contactó a algunos compañeros de carrera de su hijo y le dijeron que tampoco tienen contacto con él. “Tampoco se han podido comunicar, lo llaman, le escriben, pero no les da con su celular”, comentó la mamá, agregando que desconoce si cambió el número o se quedó sin celular.

A horas de la mañana de este viernes, Beatriz se acercó la secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Caleta Olivia, desde donde la citaron previamente y le dijeron si podían ayudarla. “Ellos van a empezar a contactar a gente que tienen en Buenos Aires, les dije que sí, porque todo suma”, comentó a este medio. Asimismo, se hizo una denuncia por desaparición en Catamarca.