Aunque Estados Unidos ha tenido una postura histórica respecto al reclamo argentino de recuperar Las Islas Malvinas, al sostener Washington que es un asunto bilateral entre Argentina e Inglaterra, hay quienes aseguran que la relación de Javier Milei con Donald Trump podría ser beneficiosa en este caso.

Más específicamente en el mes de diciembre comenzaron los rumores de que el Gobierno buscaría volver a discutir la soberanía de las Islas Malvinas. La decisión se confirmó tras la entrevista que Javier Milei dio al medio británico The Telegraph. “Nunca renunciaremos a nuestro reclamo de soberanía sobre las Malvinas”, dijo el Presidente. También destacó que se trata de una exigencia al Reino Unido que es “innegociable”.

La política exterior de la Estados Unidos de Donald Trump genera dudas en Europa.

Pero con los acontecimientos en Venezuela y el avance de Estados Unidos sobre Groenlandia, la pregunta empieza a ser inquietante para el Reino Unido. De hecho, un medio británico de alcance nacional abrió en las últimas horas un debate: qué haría el Reino Unido si Donald Trump, presidente de Estados Unidos intentara avanzar sobre las Islas Malvinas. El planteo surgió en un análisis televisivo de Sky News, en el que periodistas y analistas evaluaron los escenarios extremos que podrían abrirse si la política exterior estadounidense profundiza un giro unilateral en el hemisferio occidental.

Pregunta inquietante

El disparador fue una pregunta enviada por un espectador: ¿defendería Gran Bretaña las Malvinas si el presidente de Estados Unidos tuviera planes de controlarlas? Aunque los panelistas aclararon que no existe ninguna señal concreta de que las islas estén en la agenda inmediata de Trump, el solo hecho de que la hipótesis sea discutida refleja, según el canal, un cambio de clima estratégico en Londres.

Los ingleses se empezaron a preguntar si el escenario es posible.

En el programa, la periodista Martha Kelner y el corresponsal James Matthews enmarcaron la pregunta dentro del clima político que rodea a Trump y su interés por “controlar el Hemisferio Occidental”, y lo conectaron con las señales recientes de la Casa Blanca sobre Groenlandia, donde —según Sky News— se deslizó que el uso de fuerza militar para asegurar intereses estadounidenses “siempre es una opción”.

Según el intercambio difundido por Sky News, los conductores recordaron que Londres sostiene desde hace décadas su compromiso con la defensa del archipiélago y subrayaron que, aunque nadie afirma que las Malvinas estén hoy en la “lista” de Trump, sí siguen siendo un punto central de disputa histórica con la Argentina. En ese repaso, mencionaron como antecedente clave la guerra de 1982 y el rol que tuvo entonces Estados Unidos al respaldar política y militarmente al Reino Unido.

Nuevo escenario mundial

Sin embargo, el análisis introdujo una duda que opera más en el plano político que en el estrictamente militar: si en un escenario extremo la “relación especial” entre Washington y Londres se mantendría con el mismo reflejo automático de otras épocas. En esa línea, plantearon que la decisión de Estados Unidos podría quedar atravesada por su interés propio y por los vínculos políticos que Trump viene construyendo con aliados regionales, incluida la actual administración argentina.

Javier Milei junto a Donald Trump. FOTO: PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

El debate del podcast se apoya en un cambio de contexto que Sky News viene siguiendo en sus coberturas sobre política exterior estadounidense. En los últimos días, la presión de Trump sobre Groenlandia —territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca— reactivó alertas en Europa: la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió públicamente que cesen las amenazas y sostuvo que Estados Unidos “no tiene derecho” a anexionar territorios del reino danés.

Ya hubo quejas formales del reino de Dinamarca por las palabras de Trump sobre anexar Groenlandia.

A la vez, el propio encuadre mediático conecta esa discusión con el precedente inmediato que domina la agenda internacional: la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, un episodio que, según Sky News, incrementó la preocupación sobre hasta dónde podría escalar la doctrina de presión y uso de fuerza de Washington.

En síntesis, el planteo británico no describe un plan en curso sobre Malvinas, sino el impacto político de una seguidilla de señales que empujan a medios y analistas a volver a discutir “lo improbable”. Y, sobre todo, a revisar una pregunta incómoda para Londres: si una crisis de soberanía en el Atlántico Sur contaría —o no— con el mismo tipo de respaldo estadounidense que en el pasado. (Con información de EscenarioMundial.com y TN).