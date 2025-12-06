Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por Andrés Falco (Especial para La Opinión Austral)

La enfermedad renal crónica (ERC) es una de las patologías de mayor crecimiento a nivel mundial y representa una carga sanitaria, social y económica cada vez más significativa.

En Argentina, miles de personas en edad activa dependen de tratamientos de alto costo que impactan no solo en el sistema de salud, sino también en la productividad, la reinserción laboral y la calidad de vida.

Nuevo paradigma

En este contexto comienza a consolidarse en el país un nuevo cambio de perspectiva en el abordaje de la ERC, enfocado ya no solo en el tratamiento, sino en la preparación integral de la persona: educación práctica, actividad física mínima y progresiva, organización personal y reconstrucción del proyecto de vida. Un enfoque orientado a reducir complicaciones y recaídas, acompañando tanto la preparación previa al trasplante como la recuperación posterior.

Este nuevo modelo llega ahora a la Argentina con el patrocinio de NEFRA Medical Care, red que cuenta con 109 clínicas de diálisis en todo el país, impulsando una estrategia que busca transformar a la persona pasiva en una persona activa, informada y con mayor autonomía.

El objetivo es claro: impactar especialmente en la población en edad activa, mejorando su calidad de vida mediante educación, movimiento y organización personal, lo que se traduce en menos internaciones, mejor evolución clínica y mayor reinserción social y laboral. Este enfoque no solo beneficia a las personas con ERC, sino que optimiza recursos y reduce costos sanitarios a mediano y largo plazo, en un contexto donde las enfermedades crónicas continúan en aumento.

El proyecto es liderado por Andrés Falco, referente en salud dentro de la ERC en países de habla hispana, cuya validación es técnica y empírica: más de 20 años conviviendo con la enfermedad, dos trasplantes y casi una década en diálisis, atravesando todas las etapas del sistema sanitario.

A esa experiencia se suma un dato clave: su disciplina en salud lo llevó a competir en CrossFit profesional a nivel internacional, incluso clasificando al Mundial, algo impensado históricamente para una persona con ERC. Este recorrido es hoy la base de su capacidad para enseñar a otros a cuidarse de manera integral, especialmente a quienes están atravesando los momentos más difíciles de la enfermedad.

“Durante años el paciente esperaba pasivamente el trasplante para empezar a cuidarse. Hoy sabemos que cuanto antes se activa una persona, mejor atraviesa la diálisis, mejor llega al trasplante y mejor se recupera después. Eso impacta directamente en la salud individual y en la eficiencia del sistema”, sostiene Falco.

Con el respaldo de NEFRA, el programa se implementará en distintas regiones del país mediante eventos presenciales, jornadas educativas y charlas para personas con enfermedad renal, familias y equipos de salud, marcando un paso concreto hacia una nueva generación de personas con ERC más activas, preparadas y productivas.

