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Una delegación oficial de la Santa Sede arribará este domingo a Buenos Aires en el marco de los preparativos para la visita que el papa León XIV realizará a la Argentina en noviembre.

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” llegará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369, según pudo saber TN y confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

El desembarco de los representantes del Vaticano estará acompañado por un operativo especial de seguridad. El traslado contará con custodia policial y, además, se llevará adelante una inspección para detectar explosivos, tarea que estará a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

La comitiva será movilizada mediante un dispositivo integrado por cinco vehículos. Hasta el momento, las autoridades no informaron los dominios de las unidades que participarán del operativo.

La presencia de la delegación forma parte de las tareas de planificación logística y coordinación de seguridad que se desarrollan antes de la llegada del pontífice. En los próximos meses, funcionarios argentinos y representantes de la Santa Sede deberán ultimar distintos aspectos vinculados con la visita.

¿Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina?

Será la primera visita de León XIV al país desde que asumió como máxima autoridad de la Iglesia Católica. El pontífice permanecerá tres días en territorio argentino y llegará el domingo 8 de noviembre, procedente de Uruguay.

Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 11, tiene previsto recorrer tres destinos: la Ciudad de Buenos Aires, Luján, considerada la capital nacional de la Fe, y la ciudad de Córdoba. La agenda definitiva todavía se encuentra en proceso de coordinación entre las autoridades argentinas y la Santa Sede.

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