Una joven denunció que un grupo de patovicas la golpeó brutalmente en un club nocturno

Una joven denunció un brutal ataque sufrido este domingo a la madrugada en un club de la ciudad de La Plata. Según comentó Milagros Soto en un video de Instagram, los patovicas de ese boliche la golpearon salvajemente, dejándole visibles secuelas físicas.

Según narró la chica, esa noche se encontraba junto con sus amigos en Hogan's Club, un popular local bailable de la capital bonaerense, cuando de repente la sacaron afuera y se desató el violento episodio.

"Ellos me pegaron, sin ningún motivo, me sacaron del boliche a mi sola. En un momento fui al baño, un patovica me sacó con mucha violencia hacia afuera, yo quería avisarle a mis amigos que me habían sacado. No me dejaron. Se los veía muy alterados, violentos, hasta incluso drogados. Una patovica femenina me agarró del pelo, me tiró al piso y me pegaron patadas entre 2 o 3 patovicas", relató Milagros que se encuentra visiblemente lesionado y con un cuello ortopédico.

Asimismo, en el video que difundió por redes sociales, confirmo que ya realizó las denuncias correspondientes. "Esto no va a quedar así, no va a quedar impune. Están para cuidarnos y al final me cagaron a palos", agregó Milagros.

La joven debió ser atendida en el Hospital de Gonnet, donde permaneció internada varias horas. Además de las secuelas físicas, Milagros denuncia que necesita ayuda psicológica luego del violento episodio