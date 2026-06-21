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En el marco del acto oficial por el Día de la Bandera encabezado por el presidente Javier Milei en Rosario, un episodio de alta tensión involucró a la diputada nacional Lilia Lemoine, quien fue insultada y escupida por una mujer en la vía pública, a lo que respondió con un cachetazo.

El hecho ocurrió durante la previa de la ceremonia del 20 de Junio, a pocas cuadras del Monumento a la Bandera, en la esquina de las calles Rioja y Buenos Aires. El evento contaba con la presencia del jefe de Estado y parte del Gabinete nacional, en una jornada cargada de actividad institucional.

Según se observa en registros captados por testigos, una mujer que circulaba en bicicleta increpó a Lemoine con insultos reiterados, acusándola de “facha” y profiriendo agresiones verbales en su contra. En medio del altercado, la agresora se acercó a la legisladora de La Libertad Avanza y le escupió en el rostro.

“Tomátela de acá, facha de mierda”, gritaba la mujer en reiteradas ocasiones, mientras un efectivo policial intentaba intervenir para separar a las involucradas sin lograr frenar completamente la situación.

Ante la agresión física, Lemoine reaccionó con un cachetazo y respondió: “¿Cómo me vas a escupir, hija de puta?”, según quedó registrado en los videos del incidente. Luego del hecho, la agresora se retiró del lugar en bicicleta continuando con los insultos.

El enfrentamiento fue presenciado por varias personas que se encontraban en la zona y rápidamente se viralizó a través de grabaciones. En las imágenes también se escucha el debate entre testigos sobre la decisión de filmar la escena, mientras la tensión aumentaba en el lugar.

Tras la agresión, la mujer se alejó del sitio continuando con los agravios verbales, mientras la diputada permaneció en el lugar acompañada por personas presentes en el acto.

Horas después del episodio, Lilia Lemoine se refirió al hecho a través de sus redes sociales, donde cuestionó a sectores de la oposición. “Algunos militantes e incluso dirigentes justifican y glorifican ese tipo de agresión”, expresó en su cuenta de X.

Además, agregó: “La escupida es incluso menos grave que los insultos y el intento (fallido) de amedrentarme. No les tengo miedo, les tengo asco”, y apuntó contra “militantes e incluso votantes” de espacios opositores.

El acto oficial con la presencia de Javier Milei

El incidente ocurrió previo al acto central por el Día de la Bandera en Rosario, encabezado por el presidente Javier Milei, quien brindó un discurso en homenaje a Manuel Belgrano y destacó el valor del símbolo patrio.

El evento contó con la presencia de funcionarios nacionales, entre ellos Karina Milei, Patricia Bullrich, Martín Menem y otros integrantes del Gabinete. También participó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin.

La jornada se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad debido a la masiva concurrencia y la presencia de autoridades nacionales en uno de los actos patrios más importantes del calendario argentino.