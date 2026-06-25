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La causa judicial por el hundimiento del submarino ARA San Juan atraviesa uno de sus momentos más decisivos. Luego de años de investigación, audiencias y testimonios, el proceso ingresó en la etapa final de alegatos, donde las partes exponen sus conclusiones antes de que el tribunal dicte sentencia.

En ese contexto, el abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, visitó los estudios de LU12 AM680 junto a la letrada Magalí Crespo y brindó una extensa explicación sobre los argumentos expuestos durante más de dos horas y media ante el tribunal.

La postura de la defensa es clara: no existen pruebas científicas ni técnicas que permitan responsabilizar penalmente a Villamide por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, cuando el submarino desapareció con 44 tripulantes a bordo en aguas del Atlántico Sur.

“Nadie puede ser condenado sin pruebas”

Durante la entrevista, Vigliero explicó que los alegatos constituyen la instancia en la que cada parte analiza toda la evidencia producida durante el juicio. “Los alegatos son básicamente lo que queda después del juicio, cuando ha transcurrido toda la prueba”, señaló.

Juan Pablo Vigliero antes de dar su alegato. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

A partir de allí, remarcó uno de los pilares de la estrategia defensiva: la presunción de inocencia y la necesidad de certeza para emitir una condena. “Nadie puede ser condenado sin un juicio previo”, afirmó, agregando que una sentencia condenatoria requiere pruebas que otorguen una “certeza absoluta” y agregó “Si hubiera duda, tienen que absolver”, sostuvo en los estudios de la Decana de la Patagonia junto a Carlos Saldivia.

Según el abogado, la prueba producida durante el debate oral favorece a los imputados y no respalda la hipótesis planteada por la fiscalía. “Hay una abrumadora cantidad de prueba” que demuestra la inocencia de Villamide y del resto de los acusados, aseguró.

Claudio VIllamide, acusado. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los principales puntos de controversia durante el juicio gira en torno a si el ARA San Juan estaba o no en condiciones de navegar cuando inició su última misión. Para la defensa, la respuesta es categórica: “el submarino ARA San Juan no solo estaba en condiciones, estaba en condiciones para cumplir su misión porque ya había navegado antes”, afirmó Vigliero.

Incluso recordó que apenas cuatro días antes de la tragedia, la nave había participado exitosamente en una práctica militar de alta exigencia. “El 11 de noviembre había realizado una práctica de combate”, indicó.

Presunta negligencia

Sobre las acusaciones de negligencia en la autorización de la navegación, el abogado fue contundente. “¿Cómo me están diciendo que no estaba en condiciones para navegar? Es insólito”, expresó con una respuesta retórica.

Más allá de las discusiones técnicas y jurídicas, el defensor reconoció que existe una pregunta central que sigue sin respuesta. “Nadie ha podido explicar por qué se hundió el submarino”, manifestó.

La última foto de la tripulación que estaba en el ARA San Juan. FOTO: LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA.

Según explicó, se sabe que el ARA San Juan implosionó a gran profundidad, pero todavía no existe una explicación definitiva sobre qué ocurrió antes de ese desenlace. “¿Cómo acusamos a alguien de algo que no sabemos?”, cuestionó.

Para la defensa, esa falta de certezas imposibilita establecer responsabilidades penales concretas. Vigliero incluso planteó la posibilidad de que la tripulación hubiera quedado incapacitada por algún evento interno previo a la implosión. “Se desconoce qué fue lo que sucedió antes”, insistió durante la entrevista de este jueves.

Otro de los puntos centrales abordados por el abogado fue el análisis del último mensaje enviado por el comandante del submarino durante la madrugada del 15 de noviembre de 2017. Según recordó, en ese reporte se informaba el ingreso de agua por el sistema de ventilación, lo que había provocado “un corto circuito y un principio de incendio” en el sector de baterías.

Sin embargo, destacó que el propio mensaje señalaba que la tripulación continuaba operando la nave. “Seguían propulsando en circuito dividido”, explicó.

Además, subrayó un aspecto que considera clave para la defensa. “Sin novedad de personal, mantendré informado”, decía el mensaje.

Para Vigliero, esas palabras demuestran que el comandante no estaba solicitando auxilio. “Su comandante no pide ayuda, no pide que lo vayan a rescatar. Lo que está informando es que le entró agua y nos da a entender que está controlado ¿Qué más tenía que hacer Villamide que tanto le han reprochado?”, preguntó.