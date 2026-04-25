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El Gobierno nacional oficializó el calendario de vacaciones de invierno 2026 y estableció el inicio del receso escolar en cada provincia. La definición responde a los lineamientos del Consejo Federal de Educación, que coordina el esquema general, aunque cada jurisdicción mantiene autonomía para fijar sus fechas dentro de ese marco.

Con la confirmación, las familias ya pueden organizar viajes, actividades o descansos para julio, el mes en el que se concentrará la pausa escolar en todo el país.

Cuándo son las vacaciones de invierno en Santa Cruz

En Santa Cruz, el receso escolar de invierno será del 13 al 24 de julio de 2026, según el calendario oficial del Consejo Provincial de Educación. De esta manera, estudiantes y docentes retomarán las clases el lunes 27 de julio, tras las dos semanas de descanso.

Este cronograma corresponde al período común y se encuentra en línea con otras provincias de la región patagónica y del norte argentino.

El caso de El Chaltén y el período especial

En la provincia, sin embargo, existen particularidades. En localidades con período especial, como El Chaltén, el calendario escolar presenta diferencias en su organización anual.

Según la planificación del Consejo Provincial de Educación, el receso invernal en este esquema se extiende durante todo el mes de julio, del 1 al 31, lo que responde a condiciones climáticas y geográficas específicas de la región.

Esta modalidad implica una adaptación del ciclo lectivo que permite sostener el desarrollo pedagógico en contextos particulares, con fechas diferenciadas respecto del resto de la provincia.

Fechas de las vacaciones de invierno en el resto del país

El calendario nacional distribuye el receso en tres bloques:

Del 6 al 17 de julio: Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe.

Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio: Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y otras provincias del norte y centro del país.

Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y otras provincias del norte y centro del país. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En todos los casos, las vacaciones tienen una duración de dos semanas de clases, lo que se traduce en pausas algo más extensas al sumarse los fines de semana.

Cuándo vuelven las clases en cada provincia

El regreso a las aulas también varía según el bloque:

Provincias con receso del 6 al 17 de julio : vuelven el 20 de julio .

: vuelven el . Provincias con receso del 13 al 24 de julio : retoman el 27 de julio .

: retoman el . Provincias con receso del 20 al 31 de julio: regresan el 3 de agosto.

En el caso del período especial de Santa Cruz, como El Chaltén, el reinicio de la actividad se ajusta a su propio calendario tras finalizar el receso extendido de julio.

Un calendario clave para la organización familiar

La confirmación de las fechas de vacaciones de invierno resulta clave para la planificación familiar y turística. Con este esquema, cada región distribuye el movimiento de viajeros a lo largo del mes y evita la concentración en una sola quincena.

Además, el calendario escolar permite anticipar la segunda parte del ciclo lectivo 2026, con previsibilidad tanto para las instituciones educativas como para los hogares.

En Santa Cruz, el cronograma ya definido por el Consejo Provincial de Educación articula estas fechas con el resto del año escolar, respetando tanto el período común como las particularidades del período especial en localidades como El Chaltén.