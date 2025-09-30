Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sueño deportivo de Milo Veloso, el chico de 11 años oriundo de Trelew y surgido futbolísticamente en Huracán de Trelew, avanza a paso firme tras ser confirmado por Boca Juniors luego de superar pruebas en el club. Pero como ocurre tantas veces en el deporte formativo, la ilusión también exige sostén económico y acompañamiento familiar. Por eso, sus allegados impulsan una venta solidaria de comida para afrontar gastos de alimentación y alquiler en Buenos Aires, donde el pibe comenzará una nueva etapa.

La propuesta es concreta: “Gran venta de pollo con ensalada (lechuga y tomate) para el día viernes 4/10, al mediodía. Valor: $20.000. Todo lo recaudado es para Milo. Pedidos al 2804952510. Envío gratis (Trelew)”. La iniciativa busca aliviar los costos inmediatos de la mudanza y sostener los primeros días en la Ciudad de Buenos Aires, mientras la familia termina de organizarse para acompañarlo.

El caso de Milo es conocido en la región: el zurdo, rápido y desequilibrante, fue observado en una captación que Boca realizó en Trelew, donde se ganó una invitación para continuar con tres días de prueba en Buenos Aires. Allí, entre 60 chicos, terminó siendo el único seleccionado. De acuerdo con lo que contó su papá, Óscar Veloso, en Radio LU12 AM680, el 6 de octubre deberán presentarse para la revisión médica y el fichaje. En una primera etapa, Milo competirá en Liga Metropolitana, con la posibilidad de integrarse a torneos de AFA más adelante, según su evolución.

La venta solidaria del viernes 4 de octubre, al mediodía, en Trelew, apunta a ese puente entre el sueño y la realidad: pollo con ensalada a $20.000, envío gratis dentro de la ciudad y reservas al 2804952510. Cada pedido suma para que Milo arranque su historia en Boca Juniors con la tranquilidad básica resuelta y el empujón de su gente.

En tiempos en los que el talento aparece a edad temprana y el fútbol grande mira a todo el país, historias como la de Milo Veloso recuerdan que detrás de cada promesa hay familias, clubes de barrio y comunidades enteras que empujan. El futuro se construye con goles, sí, pero también con la mano extendida de quienes creen que el sueño de un pibe merece una oportunidad.