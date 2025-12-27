Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Navidad 2025: las ventas minoristas subieron 1,3% frente al año pasado, precisó recientemente la Confederación Económica de la Mediana Empresa (CAME) luego de un relevamiento nacional.

En este escenario, Guillermo Polke -presidente de la Federación Económica Santa Cruz (FESC) y representante de CAME en la provincia- señaló en diálogo con LU12 AM680 que, si bien hubo una mejora en las ventas durante los últimos días previos a Navidad, el repunte fue puntual.

“El pago del aguinaldo a los estatales provinciales cerca de la Nochebuena fue el factor determinante que volcó a la gente masivamente a los comercios. Esta fecha de cobro limitó las compras en Punta Arenas (Chile), lo que resultó positivo para el sector comercial de Río Gallegos al evitar la fuga de capitales”, señaló.

El Grinch dijo presente en la previa a la navidad. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Aclaró que este fenómeno no fue producto de un acuerdo de pagos, sino una “consecuencia natural de las dificultades financieras que enfrentaron municipios y provincias para reunir los fondos”. Una vez que el dinero estuvo disponible, se inyectó de inmediato en el mercado local por la demanda de las familias ante la celebración de navidad. No obstante, advirtió que la “retracción económica en Santa Cruz continúa siendo una tendencia preocupante que se viene manifestando hace meses producto del alto desempleo”.

Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 24 de diciembre de 2025.

Modalidades de compra

Se destacó el repunte en marroquinería y perfumería, rubros que venían con una caída pronunciada. Sin embargo, el “consumo se centró en productos de precios moderados“. A diferencia de otros años, “no hubo una demanda significativa de bienes de mayor valor, como electrónica o bicicletas. Incluso estrategias comerciales como la apertura de jugueterías durante 24 horas o en días feriados no arrojaron los resultados esperados, esto confirma que no hubo una reactivación plena”.

Por otro lado, los comercios de cercanía y almacenes fueron los ganadores entre el 24 y el 25 de diciembre pasado, mantuvieron un buen nivel de ventas. En las grandes superficies y cadenas de supermercados, el movimiento estuvo impulsado por programas de promoción y descuentos. Polke observó que la gente no realizaba compras voluminosas con carros llenos, sino que se limitaba a artículos específicos y necesarios, reflejando el impacto de la desocupación y el endeudamiento de las familias santacruceñas.

Guillermo Polke, presidente de FESC. (FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Refinanciación hogareña

La falta de dinero circulante sigue siendo una constante en la provincia. Todo indica que el uso del aguinaldo estuvo destinado en gran medida a la cancelación de deudas previas y al pago de tarjetas de crédito. “Es una suerte de refinanciación hogareña, donde el consumidor se pone al día parcialmente para poder seguir utilizando el crédito durante el mes siguiente. Esta situación no es exclusiva de la provincia, ya que las estadísticas nacionales de CAME dan cuenta que gran parte de los argentinos estamos así”,

A pesar de que el consumo de fin de año ayuda, el sector de las pequeñas y medianas empresas sigue atravesando una crisis profunda. La preocupación central radica en que no se ha logrado revertir la curva de caída en la actividad económica. Para las celebraciones de Año Nuevo, se espera un uso intensivo de las tarjetas de crédito y billeteras virtuales, ya que las compras realizadas en los últimos días del mes impactarán recién en el próximo resumen de cuenta.

María comprando papeles para forrar los regalos y hablando con La Opinión Austral. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Obligaciones fiscales

Respecto al pago de aguinaldos dentro del sector privado, Polke informó que las PyMEs locales han logrado cumplir con sus obligaciones hacia los trabajadores. A diferencia del primer semestre, donde hubo mayores complicaciones, en diciembre no se registraron denuncias por falta de pago. Sin embargo, este cumplimiento con el personal ha tenido un costo elevado para las empresas en materia tributaria.

La realidad del sector indica que, ante la escasez de recursos, los comerciantes han priorizado el pago de sueldos y aguinaldos sobre sus compromisos impositivos. Existe un temor fundado sobre una posible ola de embargos hacia fines de enero o febrero debido a estos incumplimientos. Polke concluyó que la situación actual obliga al empresario a elegir entre pagar salarios o impuestos, ya que el flujo de caja no permite cubrir ambas obligaciones simultáneamente.