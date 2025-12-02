Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la llegada del verano 2026, los balnearios de Mar del Plata y de toda la Costa Atlántica ya comenzaron a definir sus tarifas de carpas y sombrillas. La ciudad balnearia más importante del país presenta un abanico de precios muy amplio: en algunos casos, alquilar una carpa por un mes puede costar más que un departamento frente al mar. En otras localidades, los valores aumentaron por debajo de la inflación y mantienen opciones competitivas.

Mar del Plata: tarifas según zonas

Punta Mogotes: los precios más accesibles

El Balneario 12 (B12), uno de los más tradicionales, definió valores casi iguales a los del año pasado.

Tarifas enero 2026:

Carpa diaria: $80.000

Mes completo: $2.000.000

Primera quincena: $1.100.000

Segunda quincena: $1.200.000

10 días: $800.000

Semana: $560.000

Estacionamiento: $15.000

Tarifas febrero 2026:

Mes completo: $1.700.000

Quincena: $900.000

Semana: $500.000

Carpa diaria: $80.000

Playa Grande y zona sur: tarifas altas y sin precio diario confirmado

Los balnearios de Playa Grande definieron precios semanales, pero todavía no publicaron el valor de las carpas diarias. En el balneario del Hotel Costa Galana, la semana costaba $896.000 (sin estacionamiento) con acceso a la pileta.

Se estima que la carpa diaria rondará los $160.000.

Las sombrillas diarias: cerca de $110.000.

La primera semana de enero llegó a ofrecerse por $845.000.

En un balneario más céntrico, en tanto, una semana de carpa en enero cuesta $735.000. Los valores en playas céntricas y en Varese son más bajos que en Playa Grande pero más altos que en Punta Mogotes.

Villa Gesell: precios familiares y competitivos

En un balneario de zona norte, las tarifas son:

Enero:

Carpa semanal: $300.000

Carpa diaria: $55.000

Febrero:

Semana: $210.000

Día: $50.000

Incluye Wi-Fi, bar, restaurante, sector pet-friendly y sillas anfibias para personas con movilidad reducida.

Pinamar: alta demanda y servicios premium

En Ostende los valores son:

Carpa: $450.000 la semana / $700.000 la quincena

Sombrilla: $385.000 la semana / $600.000 la quincena

Ofrecen carpero, bar en las carpas, vestuarios con agua caliente, Wi-Fi, recreación y duchas exteriores.

Partido de La Costa: opciones más económicas

En Santa Teresita, se ofrece:

Carpa: $683.000 la semana (hasta 6 personas, incluye recreación, estacionamiento cubierto, mesa, sillas, reposeras y vestuarios con duchas).

Pérgolas: $618.000 la semana.

Necochea: opciones variadas

En el tradicional balneario Tres Arroyos:

Sombrilla: $210.000 la semana + $90.000 de estacionamiento

Carpa: $250.000 la semana + $90.000 de estacionamiento

Servicios: carpero, baños, vestuarios con agua caliente, bar de playa y guardado de elementos deportivos.