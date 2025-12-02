Your browser doesn’t support HTML5 audio
Con la llegada del verano 2026, los balnearios de Mar del Plata y de toda la Costa Atlántica ya comenzaron a definir sus tarifas de carpas y sombrillas. La ciudad balnearia más importante del país presenta un abanico de precios muy amplio: en algunos casos, alquilar una carpa por un mes puede costar más que un departamento frente al mar. En otras localidades, los valores aumentaron por debajo de la inflación y mantienen opciones competitivas.
Mar del Plata: tarifas según zonas
Punta Mogotes: los precios más accesibles
El Balneario 12 (B12), uno de los más tradicionales, definió valores casi iguales a los del año pasado.
Tarifas enero 2026:
- Carpa diaria: $80.000
- Mes completo: $2.000.000
- Primera quincena: $1.100.000
- Segunda quincena: $1.200.000
- 10 días: $800.000
- Semana: $560.000
- Estacionamiento: $15.000
Tarifas febrero 2026:
- Mes completo: $1.700.000
- Quincena: $900.000
- Semana: $500.000
- Carpa diaria: $80.000
Playa Grande y zona sur: tarifas altas y sin precio diario confirmado
Los balnearios de Playa Grande definieron precios semanales, pero todavía no publicaron el valor de las carpas diarias. En el balneario del Hotel Costa Galana, la semana costaba $896.000 (sin estacionamiento) con acceso a la pileta.
- Se estima que la carpa diaria rondará los $160.000.
- Las sombrillas diarias: cerca de $110.000.
- La primera semana de enero llegó a ofrecerse por $845.000.
En un balneario más céntrico, en tanto, una semana de carpa en enero cuesta $735.000. Los valores en playas céntricas y en Varese son más bajos que en Playa Grande pero más altos que en Punta Mogotes.
Villa Gesell: precios familiares y competitivos
En un balneario de zona norte, las tarifas son:
Enero:
- Carpa semanal: $300.000
- Carpa diaria: $55.000
Febrero:
- Semana: $210.000
- Día: $50.000
Incluye Wi-Fi, bar, restaurante, sector pet-friendly y sillas anfibias para personas con movilidad reducida.
Pinamar: alta demanda y servicios premium
En Ostende los valores son:
- Carpa: $450.000 la semana / $700.000 la quincena
- Sombrilla: $385.000 la semana / $600.000 la quincena
Ofrecen carpero, bar en las carpas, vestuarios con agua caliente, Wi-Fi, recreación y duchas exteriores.
Partido de La Costa: opciones más económicas
En Santa Teresita, se ofrece:
- Carpa: $683.000 la semana (hasta 6 personas, incluye recreación, estacionamiento cubierto, mesa, sillas, reposeras y vestuarios con duchas).
- Pérgolas: $618.000 la semana.
Necochea: opciones variadas
En el tradicional balneario Tres Arroyos:
- Sombrilla: $210.000 la semana + $90.000 de estacionamiento
- Carpa: $250.000 la semana + $90.000 de estacionamiento
Servicios: carpero, baños, vestuarios con agua caliente, bar de playa y guardado de elementos deportivos.
