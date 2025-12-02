Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El yacimiento de la exYCRT en Río Turbio se encuentra paralizado. Matías Delgado, secretario general de ATE Río Turbio, confirmó en una entrevista con LU12 AM680 que el gremio lleva adelante una “medida de fuerza hace una semana y hay paro total de actividades”.

La acción gremial se desencadenó el 5 de noviembre pasado tras el despido de un trabajador con “20 años de servicio en la mina, un trabajador intachable”.

El gremio acusa a la intervención de la minera de aplicar la Ley Bases para el despido. “Leyendo la resolución del despido nos damos cuenta de que están aplican la ley bases despidiendo a un trabajador que según ellos tenía 5 días sin justificar”.

Aseguró que la documentación legal justifica las ausencias y que “no fue así como la empresa dice”. El sindicato denunció que “no hubo defensa alguna, no hubo sumario, no hubo nada de nada de que como el trabajador para poder defenderse” y, tras el avance del despido, ATE dictó la medida de fuerza.

Conciliación Obligatoria

Delgado relató que, tras el despido, el mismo día intervino lelo Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz llamando a conciliación obligatoria.

ATE aceptó la medida y tuvieron “casi 20 días de de conciliación obligatoria y audiencias de por medio”.

Sin embargo, las reuniones “cada día eran peores porque estábamos cada vez pedían cuarto intermedio buscando documentación, justificando un despido que yo estaba hecho”, lo que calificó como una “total falta de respeto”.

Actualmente, el gremio exige la “reincorporación”. Desde la Intervención -señaló el gremialista- están evaluando un recurso de reconsideración individual que el despedido presentó, teniendo plazo para responder hasta el 10 de diciembre.

El secretario general de ATE recordó que, si bien la Ley Bases del año pasado contemplaba la transformación del yacimiento en una sociedad anónima con participación estatal del 51% y 49% privada, hoy “sigue el interventor”.

Pablo Gordillo, interventor de la minera de Río Turbio.

Agregó que en abril, “ATE el sindicato de base presentó una demanda judicial defendiendo el convenio colectivo de trabajo donde la el dictamen de la justicia laboral nos dictaminó dos veces a favor nuestro con lo cual tenemos tenemos en vigencia el convenio colectivo de trabajo donde no se respetó este despido”.

Santa Bárbara

Otro punto de fuerte conflicto es la decisión de la Intervención de suspender las actividades del 4 de diciembre por el Día de Santa Bárbara, patrona de los trabajadores mineros.

Delgado afirmó: “Es la primera vez que se suspende un un un acto tan importante en la Cuenca Carbonífera”.

Acusó a la intervención de “echarle la culpa a la medida de fuerza de ATE”, enfatizó el respeto religioso e histórico por la fecha: “Somos nacidos y criados acá en la Cuenca y respetamos esta fecha religiosa, de mucha fe”.

Aseguró que, a pesar de la decisión de la empresa, el acto se realizará: “Hemos hablado con los intendentes, los gremios, el padre, la iglesia, entre todos lo vamos a hacer igual”.

Inversión

Delgado reconoció la difícil realidad nacional y los más de “70,000 trabajadores estatales despedidos en todo el país”, admitiendo que corren riesgo porque “el yacimiento se quería cerrar en un principio”.

El gremio ha sostenido la producción con intervención del gobernador y otros sindicatos. Sin embargo, denunció: “Hace 2 años que no hay inversión, hace 2 años que únicamente envía fondo para sueldo, trabajamos con lo que tenemos hace 2 años que no se le entrega mameluco a la gente, botines, guantes, máscara para entrar a mina. Es una realidad totalmente mala”.

A pesar de las deudas y los pagos de beneficios obviados por el sindicato en función de sostener la fuente laboral, Delgado reiteró la promesa que se le hizo al interventor y al gobernador: “siempre y cuando no toque a un trabajador, vamos a seguir poniendo sacrificio y seguir produciendo”.