Tras el anuncio del Gobierno, el pasado martes 6 de enero, de la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron cuáles serán los próximos tramos y rutas del país a licitarse.
El llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC está habilitado y los pliegos preliminares se pueden consultar en la página web argentina.gob.ar.
¿Cuáles son los 2 tramos de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones que salen a licitación?
El primero de los tramos es el denominado Tramo Sur Atlántico Acceso Sur y abarca las siguientes rutas:
Autopista Ezeiza-Cañuelas
- Desde el final de la Au. Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires).
- 30,39 km.
Au. Riccheri
- Desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).
- 13,86 km.
Au. Newbery
- Desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires).
- 6,05 km.
Ruta Nacional 3
- Desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires).
- 615,52 km.
Ruta Nacional 205
- Desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires).
- 1,21 km.
Ruta Nacional 205
- Desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).
- 253,82 km.
Ruta Nacional 226
- Desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).
Segundo Tramo
El segundo es el Tramo Pampa, que abarca la Ruta Nacional 5 que une la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.
Ruta Nacional 5
- Desde Luján (Buenos Aires) Km 65 hasta Luján (Buenos Aires) Km 73.
- 8 km.
Ruta Nacional 5
- Desde el empalme del Acceso Oeste (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa (La Pampa).
- 538,65 km.
Entre los dos tramos suman un total de 1.871,8 kilómetros, de los cuales 1.325,15 corresponden al tramo Sur Atlántico Acceso Sur y 546,65 al tramo Pampa.
