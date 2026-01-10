Vialidad Nacional anunció las próximas rutas a licitar: la 3 y la 5 están en agenda En total son dos los tramos que ingresan al proceso de licitación de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras el anuncio del Gobierno, el pasado martes 6 de enero, de la firma de los contratos que habilitan la posesión, administración y mantenimiento de la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), se conocieron cuáles serán los próximos tramos y rutas del país a licitarse.

El llamado a licitación pública nacional e internacional de la Etapa II de la RFC está habilitado y los pliegos preliminares se pueden consultar en la página web argentina.gob.ar.

¿Cuáles son los 2 tramos de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones que salen a licitación?

El primero de los tramos es el denominado Tramo Sur Atlántico Acceso Sur y abarca las siguientes rutas:

Autopista Ezeiza-Cañuelas

Desde el final de la Au. Newbery (Buenos Aires) hasta la intersección con la RN 205 y RN 3 (Buenos Aires).

30,39 km.

Au. Riccheri

Desde Av. General Paz (Buenos Aires) hasta el acceso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Buenos Aires).

13,86 km.

Au. Newbery

Desde la Autopista Riccheri (Buenos Aires) hasta el inicio de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires).

6,05 km.

Ruta Nacional 3

Desde el final de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 1V03 Bahía Blanca (Buenos Aires).

615,52 km.

Ruta Nacional 205

Desde la RP 6 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires).

1,21 km.

Ruta Nacional 205

Desde el empalme de la RN 3 en Cañuelas (Buenos Aires) hasta el empalme con la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

253,82 km.

Ruta Nacional 226

Desde el empalme de la RN 2 en Mar del Plata (Buenos Aires) hasta el empalme de la RP 65 en Bolívar (Buenos Aires).

Segundo Tramo

El segundo es el Tramo Pampa, que abarca la Ruta Nacional 5 que une la Ciudad de Buenos Aires con Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa.

Ruta Nacional 5

Desde Luján (Buenos Aires) Km 65 hasta Luján (Buenos Aires) Km 73.

8 km.

Ruta Nacional 5

Desde el empalme del Acceso Oeste (Buenos Aires) hasta el empalme con la RN 35 en Santa Rosa (La Pampa).

538,65 km.

Entre los dos tramos suman un total de 1.871,8 kilómetros, de los cuales 1.325,15 corresponden al tramo Sur Atlántico Acceso Sur y 546,65 al tramo Pampa.