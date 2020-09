Video: Desesperado, el actor Damián Dos Santos perdió un quincho bajo las llamas y salió a apagar el incendio que rodeaba su casa

El actor Damián De Santo, quien pasa la cuarentena en su complejo de cabañas ubicado en Villa Giardino, tuvo que salir a combatir las llamas que rodeaban su predio, a raíz de un tremendo incendio forestal que arrasa la zona.

"Lo único que rescato es la gente que se acercó a ayudarnos. Demuestra que la gente tiene mucho amor por el prójimo. Me fortifica y me hace entender que a veces peleamos por cosas banales en el país", manifestó a El Doce.

Además contó cómo se les quemó un quincho en donde había estado tomando mate a la mañana.

También agradeció a los bomberos que pararon el fuego con un avión hidrante. "Hace 20 años que estoy, he visto incendios dantescos, pero nunca vivencié esto", dijo conmovido. Dos Santos vive en Córdoba desde 2005.

En las imágenes se puede ver como el fuego avanza sin control y acechan la región en la que se encuentra. Las llamas cercaron el lugar, tiene fuego en todas las direcciones y lo acorralan. Viven momentos de mucha incertidumbre y desesperación. Ante esto, con tan solo una manguera, con una hidrolavadora, con lo que tiene a mano en el medio del campo, Damián salió a tratar de hacerle frente a la cuestión.

Damian De Santo apagando los incendios en Córdoba. (Foto: InfoCordoba)

Más de 150 bomberos trabajan en el lugar incansablemente, pero no logran frenar la embestida. La sequía, la falta de agua, pese a que hace unas semanas llovió, pero no alcanzó, hacen que todo se agudice. Las cuestiones climáticas juegan en contra y no hay medio que logre hacerle frente. Hoy, el factor humano es el que sobresale. Hay más de 26 personas evacuadas en los barrios aledaños, en Quimbaletes, pero, según cuentan, De Santo prefirió quedarse en el lugar, hacerle frente más allá de que las recomendaciones son otras. Los vientos rotan constantemente y esto hace mucho más complejo el trabajo