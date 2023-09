En las emisiones de Got Talent Argentina (Telefe) siempre hay momentos de risa, llanto y mucha tensión. En el último programa, conducido por Lizy Tagliani, el joven Matías Espinosa se presentó e imitó a diferentes artistas del medio del espectáculo. Su performance no logró impresionar a los cuatro jurados y, sobre todo, a Florencia Peña (actriz) y a Emir Abdul (bailarín), quienes no dudaron en manifestar su desagrado con lo que hizo arriba del escenario. En ese momento, el público se comenzó a reír y Emir les puso un “límite”. Por este motivo, La Joaqui (cantante) se expresó en contra de sus compañeros.

Got Talent Argentina: el enojo de La Joaqui con Florencia Peña y Emir Abdul

Primero, Florencia aseguró: “Algunas voces eran muy buenas, otras eran más complicadas. Por ejemplo, algunas cositas salían bien con la de Moria Casán y otras medias raras. Tenés que trabajar más, porque la imitación es una cuestión de oído y práctica”.

Ante esto, Emir añadió: “Te faltaba creértela. Eras como un pollito mojado con miedo. Sos muy bueno y si realmente le dabas esa seguridad, seguramente sonaba increíble. Encima con tu edad… Guacho, metele”.

Luego, el público se comenzó a reír por el tono que uso el bailarín y él les consultó: “¿De qué se ríen?”. Frente a este exabrupto, La Joaqui saltó y les advirtió: “Me vuelven a tratar mal al público una vez más y los torteo”, logrando la ovación de los presentes.

Un jugador de tenis para ciegos y su entrenador dejaron atónitos a los jurados de Got Talent Argentina

Las historias de vida en el concurso de talentos siempre conmueven a los jueces y a los televidentes. En esta ocasión, el profesor y entrenador de tenis, Alejandro Sergio Penna, se presentó junto a su alumno, Roberto Masotta, quien perdió la visión cuando era joven y, actualmente, se encuentra practicando el deporte.

Los artistas que evalúan a los competidores se quedaron impactados cuando vieron la presentación y oyeron sobre la enfermedad que tiene Roberto, quien brilló arriba del escenario.

Antes de comenzar, Alejandro explicó en qué consiste el tenis para no videntes: “Tenemos una pelotita de origen japonés, que tiene cuatro municiones de plomo. Hace ruido, él la escucha, la busca y le pega”.

Luego, Masotta comentó: “Fui mucho tiempo jugador de fútbol. A partir de los 14 años empecé con una enfermedad que se llama “retinosis pigmentaria”, que ataca la retina y te va dejando paulatinamente ciego. A esa edad ya tenía ceguera nocturna y a los 20 y pico “la persiana se cerró”, dando a entender que se quedó completamente ciego. Ante esto, confesó: “Ahí empecé a asimilar la enfermedad y que la vida cambió. Gracias a mi familia y mi mujer Norma pude aceptarlo”.

También, reveló: “Empecé con deportes convencionales, específicamente para ciegos. Después descubrí el tenis, lo probé y acá estoy”.

Ambos comenzaron a jugar y los jueces quedaron boquiabiertos. Sus devoluciones fueron todas positivas.

“Me encantó, la verdad que sos muy capo. Te felicito”, señaló La Joaqui emocionada.

Por otro lado, Abel destacó: “Felicitaciones a los dos. Rompen todo tipo de fronteras, vos enseñando y acompañando, y vos jugando, superando, inspirando y divirtiéndote. El talento es de los dos y creo que ambos traspasaron la pantalla”.

Para concluir, Peña expresó: “Yo pensaba que es muy importante que hayan tenido las ganas de anotarse y venir. Es hermoso ver actuar al maestro con el alumno. Creo que ya ganaron”.

