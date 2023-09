El abogado Fernando Burlando reveló en el programa “Agarrate Catalina” (Radio de la Ciudad), conducido por Catalina Dlugi, cómo fue la última conversación que tuvo con Silvina Luna, quien falleció a los 43 años por la mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki. Además, contó el mayor deseo que tenía la modelo.

¿Qué dijo Fernando Burlando sobre la última charla que tuvo con Silvina Luna?

Primero, Fernando comentó: “Silvina me decía que necesitaba toda la información y recopilarla, porque quería hacer la serie sobre “la causa Lotocki“.

“El día previo a llevarla al Panteón de Actores, me puse a chequear mensajes y audios de ella. Los últimos tienen que ver con todo esto, preguntándome “cómo veía la información y lo que teníamos para hacer””, relató Burlando.

Ante esto, Burlando dijo que “se comprometió a trabajar con el hermano de Luna, Ezequiel, para concretarlo”.

“Me acuerdo que Silvina me retó para que no me vaya del estudio y la espere para cuando tuviera que venir a buscar todo y empezar a preparar la serie”, contó.

Luego, se refirió a Aníbal y aseguró: “Si se prueba el nexo causal entre la muerte de Silvina y este producto que le deterioro la salud, va preso”.

Aníbal Lotocki, el cirujano acusado por la muerte de Silvina Luna.

Y continuó: “Hay papeles e investigaciones que demuestran que la sustancia que uso Lotocki genera todo lo que le ocurrió y tiene una sentencia condenatoria a cuatro años de prisión”.

Para concluir, añadió: “Lo que se viene ahora es evaluar si frente a esta condena que existe, y la gran cantidad de causas que hay abiertas en contra de Lotocki en plena investigación, no hay una situación de riesgo procesal”.

Las polémicas declaraciones de la abogada de Aníbal Lotocki sobre Silvina Luna

La letrada del médico, Ileana Lombardo, dio una nota para “Argenzuela” (C5N), y defendió a su cliente, quien le había inyectado un líquido a la modelo que le terminó generando problemas de salud. Sus declaraciones fueron bastantes polémicas.

Primero, Ileana aseguró que “el granuloma es un efecto secundario del metacrilato”, por lo que advierte que “no se puede imputar al médico por esta cuestión”. Además, señaló: “Si ese fuera fundamento suficiente para condenar a una persona, entonces tendríamos que suponer que ANMAT aprueba productos que lesionen a la gente”.

Además, dio a entender que “las presuntas víctimas de Lotocki mienten”.

Luego, con respecto a Silvina manifestó: “No respetó su post-operatorio”.

Por otro lado, le consultaron “cómo se encontraba Aníbal y si sentía remordimiento”. Ante esto, confesó: “¿Por qué debería sentirlo si no hizo nada fuera de lugar?”.

Finalmente, se refirió a que “abogados y periodistas están hostigando a los pacientes del doctor para que mientan sobre sus intervenciones y, así, perjudicar más a Lotocki“.

“Dejen de mentir”, expresó Lombardo y, para concluir, añadió: “Él no se va a matar ni a profugar. Siempre ha estado a disposición de la Justicia y las personas que lo acusan tienen que comprobar todo lo que están diciendo”.

Leé más notas de La Opinión Austral